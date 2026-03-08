Ричмонд
Лыжник Коростелев оценил шансы победить Клебо

Российский лыжник Савелий Коростелев оценил шансы победить норвежского соперника Йоханнеса Клебо в будущем. Об этом сообщает «Чемпионат».

Источник: РИА "Новости"

По мнению спортсмена, он сможет это сделать в будущем. «Мой уровень сейчас — это третье место среди всех сильнейших. И я надеюсь, что в следующем сезоне подиум станет чем-то нормальным, перестанет быть сюрпризом или чем-то, что бывает только по праздникам», — заявил Коростелев.

Ранее в воскресенье, 8 марта, Коростелев финишировал третьим в гонке на 10 километров с раздельным стартом на этапе Кубка мира в финском Лахти. Победу одержал Клебо.

Коростелев ранее выступил на зимней Олимпиаде-2026. Его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне.