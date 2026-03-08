Лыжник Коростелев оценил шансы победить Клебо

По мнению спортсмена, он сможет это сделать в будущем. «Мой уровень сейчас — это третье место среди всех сильнейших. И я надеюсь, что в следующем сезоне подиум станет чем-то нормальным, перестанет быть сюрпризом или чем-то, что бывает только по праздникам», — заявил Коростелев.