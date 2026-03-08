Ричмонд
«Большой талант дождался награды»: FIS о первой медали Коростелева на КМ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в соцсетях поздравила россиянина Савелия Коростелева с его первой медалью на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.

Источник: Спорт РИА Новости

Коростелев в воскресенье завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в финском Лахти. Его медаль стала первой для россиян с момента возобновления участия в соревнованиях под эгидой FIS.

«Адаптация, целеустремленность. Большой талант дождался своей награды. Первый подиум на Кубке мира для Савелия Коростелева», — говорится в сообщении FIS в соцсети X.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили лыжники Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов.