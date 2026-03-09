«Это новый Большунов». Мировое лыжное сообщество признало звездный статус Коростелева

«Мой уровень сейчас — это третье место среди всех сильнейших. Никто же не пропускал? — улыбнулся Коростелев в интервью для телеканала Viaplay. — На первом круге у меня были некоторые проблемы. Я упал на последнем участке последнего подъема — не знаю, попало это в трансляцию. Там было слишком скользко, и, возможно, я потерял в результате секунд пять. Но десятка — это моя любимая гонка, я делал на нее большую ставку. Завоеванная медаль значит, что я близок к цели и тренировки дают результат. Мне нужно делать это снова и снова, и тогда я обыграю норвежцев. Верю, что в следующем сезоне пьедестал перестанет быть сюрпризом или чем-то, что бывает только по праздникам. Получится ли у меня обойти Йоханнеса Клебо? Конечно».