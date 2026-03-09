«Это новый Большунов». Мировое лыжное сообщество признало звездный статус Коростелева

Российский лыжник Савелий Коростелев провел отличную неделю, в ходе которой завоевал две международные награды — серебро молодежного первенства планеты и бронзу взрослого Кубка мира. Благодаря успехам в масс-старте и классической разделке наш спортсмен обратил на себя внимание не только как единственный нейтрал из России, но и как возможный конкурент Йоханнеса Клебо и его свиты. Многие иностранные эксперты написали, что «Коростелев — это новый Большунов», имея в виду, что на мировой арене впервые за четыре года появился новый россиянин, способный оспорить норвежское доминирование. Хотя все мы понимаем неуместность такого сравнения, учитывая очень разный характер обоих наших звезд и их непростые личные отношения.
Я нормально — супер гуд
«Записываем в календарик. Ну, а песню “Ленинграда” мы все знаем», — прокомментировал в соцсетях Савелий Коростелев свои фото с медальной разделки на этапе Кубка мира в Лахти, имея в виду песню Сергея Шнурова «Я нормально — супер гуд».
«Адаптация, самоотдача и награда для большого таланта, который только формируется. Первый пьедестал на Кубке мира для Савелия Коростелева», — говорится в посте о бронзе нейтрального россиянина в соцсетях международной федерации FIS.
«За одну неделю Коростелев завоевал сразу две медали! Сначала стал вторым в 20-километровом масс-старте на молодежном чемпионате мира в Лиллехаммере, а теперь — третьим на взрослом этапе Кубка мира в Лахти. Браво, Савелий!» — отметил на своей странице в MAX министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.
Буквально за несколько дней 22-летний лыжник переместился в другую «весовую категорию» и в России, и за границей. Ведь до сих пор его выступления на международной арене воспринимались как эксперимент. Первые попытки сопоставить наш уровень с мировым порой вызывали разочарование и даже отчаяние (из-за результатов в спринте). Но теперь становится очевидно, что прошлогоднему победителю Кубка страны просто нужно было время на адаптацию. Обидно, что «разгон» не удалось завершить к Олимпиаде. Ну и сейчас уровень мировой конкуренции, конечно, уже не тот, что на Играх. Но первые медали представителя России за четыре года стали событием для мировых лыжных гонок, что отметил даже Йоханнес Клебо.
«Савелий сделал большой шаг вперед за этот год, и за этим интересно наблюдать, — приводит слова 11-кратного олимпийского чемпиона NRK. — Мы думали, что он покажет себя еще в декабре на этапе Кубка мира в Давосе, но ему потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к новому уровню. Теперь он наконец-то впервые попал на пьедестал. Это здорово, и я полагаю, что в следующем сезоне он продолжит усиленно тренироваться. Интересно посмотреть за его дальнейшим прогрессом. Хотя может случиться всякое. В Кубке мира много хороших лыжников. Хотя то, что Коростелев завоевал медаль, поможет ему мотивировать себя».
Ярко выраженный след русской школы
«Мой уровень сейчас — это третье место среди всех сильнейших. Никто же не пропускал? — улыбнулся Коростелев в интервью для телеканала Viaplay. — На первом круге у меня были некоторые проблемы. Я упал на последнем участке последнего подъема — не знаю, попало это в трансляцию. Там было слишком скользко, и, возможно, я потерял в результате секунд пять. Но десятка — это моя любимая гонка, я делал на нее большую ставку. Завоеванная медаль значит, что я близок к цели и тренировки дают результат. Мне нужно делать это снова и снова, и тогда я обыграю норвежцев. Верю, что в следующем сезоне пьедестал перестанет быть сюрпризом или чем-то, что бывает только по праздникам. Получится ли у меня обойти Йоханнеса Клебо? Конечно».
«Некоторые эксперты называют попадание Савелия Коростелева на пьедестал сенсацией, но я с этим не согласен. Он уже давно шел к такому результату и показывал стабильный прогресс, — заявил норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт в интервью Sport24. — Для Коростелева нынешний результат — преодоление нового барьера и выход на принципиально иной уровень. Похоже, именно он становится новым лидером российских лыж вместо Большунова. Следующий сезон обещает быть крайне интересным. Складывается ощущение, что именно Коростелев станет соперником номер один для норвежцев в преддверии чемпионата мира в Фалуне».
«Я ждал, что это произойдет, ведь в предыдущих гонках он был рядом с пьедесталом, — отметил эксперт финского издания Iltalehti Пирьо Муранен. — Как и у Александра Большунова, у Коростелева не самая элегантная техника, которая имеет ярко выраженный след русской школы. В этом плане он уступает Йоханнесу Клебо и Ийво Нисканену, но у россиянина определенно хорошее будущее, он очень силен физически. Ему еще многое предстоит сделать, но, с учетом возраста, времени у Савелия еще много».
Нездоровая ситуация
«Коростелев поднимается по показателям. Он молодой спортсмен и в следующем сезоне у него будет совершенно другой результат, — заявил “СЭ” член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин. — Если правильно провести подготовительную работу, то все будет еще лучше. Возраст такой, когда надо работать. Есть перспектива для того, чтобы занимать первые места».
«Савелий задал темп с самого старта, додержал его до финиша, не стал все откладывать в долгий ящик. Я очень счастлива, наконец-то это случилось, не знаю, как это передать словами», — поделилась с ТАСС эмоциями Наталья Коростелева, мать лыжника и бывшая спортсменка сборной России.
«Классно, что у Савелия уже получается заехать на подиум, — отметил “Матч ТВ” призер Олимпиады Александр Бессмертных. — Надеюсь, что в следующем году к Коростелеву подключится еще хотя бы пара человек, и уже намного интереснее будет смотреть, как наши спортсмены показывают результаты. Кроме наших, никто не может навязать норвежцам никакой конкуренции. Надеюсь, что молодые парни, такие как Ардашев, Волков и другие, которые показывают хорошие результаты, соревнуясь с Большуновым, будут достойны бороться за медали на этапе Кубка мира».
Допуск на международную арену других россиян — важный момент для дальнейшего прогресса Коростелева. Во-первых, ради успеха в масс-стартах очень желательно иметь в пелотоне напарников. Во-вторых, из-за одного-двух лыжников нецелесообразно разворачивать большую сервис-бригаду, а она дает скандинавам преимущество при подготовке лыж. И, наконец, имеется психологический момент. Чем дольше Савелий и Дарья Непряева выступают в отрыве от остальных российских лыжников, тем больше вероятность их конфликта с другими нашими спортсменами, не только с Большуновым.
И дело тут не только в зависти, а в том, что ситуация допуска одних и массового бана других в целом выглядит нездоровой. Ведь Коростелеву и Непряевой сейчас официально разрешено пропускать внутренние старты даже уровня чемпионата страны и финала Кубка России. В то время как многие другие россияне (в том числе те, кто ранее обыгрывал Савелия и Дарью на внутренней арене) продолжают вариться в собственном соку.
«Есть опасения, что сборная может разделиться из-за того, что кто-то выступает на международных стартах, а кто-то нет, — приводит слова главы ФЛГР Елены Вяльбе РИА “Новости”. — Наверное, это неизбежно. Но надеюсь, мы сможем выправить ситуацию. Коростелев и Непряева не виноваты, что выбрали именно их».