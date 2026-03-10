Ричмонд
Вяльбе считает, что на чемпионате России Большунов был в своей лучшей форме

Лыжник на турнире выиграл четыре гонки из семи.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов подошел к чемпионату России в своей лучшей форме. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

На прошедшем в Южно-Сахалинске чемпионате страны Большунов одержал четыре победы в семи гонках.

«Он подошел к чемпионату в своей самой лучшей форме в этом сезоне, — сказала Вяльбе. — Так и должно быть на чемпионате России, потому что это главный старт сезона. Я думаю, что Саша должен быть доволен, но он максималист. Четыре золотые медали не просто завоевать. Трасса сложная, просто так не убежишь от соперников».

Большунову 29 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».