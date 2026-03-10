Чем запомнился ЧР-2026 по лыжным гонкам: как выступил Большунов, кто ел крабов, как собака травмировала лыжницу

Татарстанский спортсмен мощно начал чемпионат страны: после второго места в разделке он красиво выиграл скиатлон. Но на этом успехи в личных видах у лыжника закончились. В спринте сенсационно выбыл в полуфинале, а в марафон его жестко подставили с лыжами. Зато он забрал золото в смешанной эстафете, а позднее феерически выступил в командном спринте. Партнер Владислав Осипов даже кланялся ему в ноги после чумового финиша: Сергей пролетел мимо Терентьева и Большунова. Так что Ардашев тоже вдоволь поел краба. Да, получилось не все, но три золота, включая суперконкурентный скиатлон, — это здорово.