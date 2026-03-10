Чем запомнился ЧР-2026 по лыжным гонкам: как выступил Большунов, кто ел крабов, как собака травмировала лыжницу

Главным стартом сезона у всех российских лыжников, за исключением Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева, стал чемпионат страны в Южно-Сахалинске.
Место проведения у многих вызывало споры и вопросы, но турнир состоялся, и вполне себе неплохо. Вопрос в том, высоки ли рейтинги просмотров у трансляций, так как большим минусом турнира стало время начала гонок. Разница во времени с Москвой составляла аж 8 часов.
Если оставить это за скобками и сосредоточиться на итогах — соревнования получились интересными. И о его главным моментах Sport24 готов вам рассказать. Вдруг вы все же выбрали сон, а не ранний подъем ради просмотра лыжных гонок.
Краб за победу
Помимо медалей, грамот, кубков и денежных призов лучшим лыжникам чемпионата России вручали необычный подарок — краба. У всех он вызывал неподдельный восторг. Фотографии с церемоний награждения получились у всех максимально эпичными.
И за все это спасибо олимпийскому чемпиону Александру Большунову.
«Это от Саши Большунова пошло. Была встреча с губернатором, и Саша сказал ему по поводу крабов. Губернатор сказал, что крабов будут дарить, слово свое сдержал. Всем спортсменам надо сказать спасибо Саше Большунову за то, что они кушают крабов», — призналась ТАСС глава ФЛГР Елена Вяльбе.
Крупицкая в статусе лучшей
В нынешнем сезоне лидерство у женщин захватила Евгения Крупицкая. Она идет первой в общем зачете Кубка России и здорово выступила на ЧР. Лыжница выиграла классическую разделку и марафон. Немного не хватило только в скиатлоне, который забрала Вероника Степанова. Так бы у Крупицкой было набор из трех золотых медалей в дистанционных видах, где Евгения является одной из сильнейших в стране.
Кстати, попала она на подиум и в спринте коньком — бронза. Это указывает на то, что Крупицкая — универсал. Жаль, что на международных стартах свою силу продемонстрировать спортсменка не может. В нейтральном статусе ей отказали.
Что показал лидер сезона Ардашев
Татарстанский спортсмен мощно начал чемпионат страны: после второго места в разделке он красиво выиграл скиатлон. Но на этом успехи в личных видах у лыжника закончились. В спринте сенсационно выбыл в полуфинале, а в марафон его жестко подставили с лыжами. Зато он забрал золото в смешанной эстафете, а позднее феерически выступил в командном спринте. Партнер Владислав Осипов даже кланялся ему в ноги после чумового финиша: Сергей пролетел мимо Терентьева и Большунова. Так что Ардашев тоже вдоволь поел краба. Да, получилось не все, но три золота, включая суперконкурентный скиатлон, — это здорово.
Большунов пришел в себя
Если одни были не в форме на ЧР, другие — набрали ее к началу турнира. Одни из таких лыжников стал Большунов. Разделка, спринт и марафон остались за чемпионом мира и Олимпиады. Плюс он еще добавил в коллекцию пару наград в командных видах программы. На Сан Саныча было приятно смотреть после всех тех проблем, которые с ним на протяжении последнего времени.
«Он подошел к чемпионату в своей самой лучшей форме в этом сезоне. Так и должно быть на чемпионате России, потому что это главный старт сезона. Я думаю, что Саша должен быть доволен, но он максималист. Четыре золотые медали не просто завоевать. Трасса сложная, просто так не убежишь от соперников», — сказала Вяльбе ТАСС.
С другой стороны, Большунов проиграл финиш большой эстафеты Забалуеву. Этому спринтеру он уступает второй год подряд.
Пантрина вернулась
Несколько лет назад Елизавета Пантрина считалась одной из главных звезд наших лыж, но потом у нее наступил спад. Причем такой, что она вообще редко была на слуху. Это настолько давило на саму спортсменку, что лыжница даже думала завершить карьеру.
«В прошлом году я реально хотела закончить выступать. Не было мотивации. Каждая гонка выбивала из колеи. Ничего не получалось», — рассказывала Пантрина «Матч ТВ».
И после такого мощного кризиса в этом сезоне Пантрину отпустило. На чемпионате России она впервые в карьере выиграла личный спринт, взяла серебро в марафоне и зацепила награды в командных эстафетах. Теперь о завершении карьеры речи не идет.
Собака на трассе
В 50-километровом масс-старте у женщин в какой-то момент гонки на трассе оказалась собака. Группа лидеров как раз катила со спуска. И метания взволнованной собаки сбили с ног Арину Кусургашеву и экс-биатлонистку Алину Кудисову. И если Кусургашева смогла продолжить гонку, Кудисова сошла.
Спортсменка получила ряд повреждений и была сильно расстроена.
«У Алины диагностированы легкое сотрясение мозга и ушиб копчика», — признался «Матч ТВ» тренер сборной ХМАО-Югры по лыжам Сергей Турышев.
Многие винили в появлении собаки на стадионе организаторов, но никаких санкций ни к кому не последовало. Это технически невозможно. Отследить подобное на большом стадионе с многокилометровыми трассами и лесом — нереально. От подобных инцидентов не застрахован никто. Просто в этот раз не повезло Кудисовой.
Топ-спринтеры не в форме
За последние несколько сезонов в России все привыкли к высоким результатам Александра Терентьева, Алены Барановой и Анастасии Фалеевой в спринте. Вот только в Южно-Сахалинске всех троих ждало фиаско.
Терентьев в финале спринта упал незадолго до финиша, получив палкой по лицу от Большунова, хотя был в борьбе за золото.
Фалеева после болезни не успела восстановиться. Лыжница не тренировалась больше месяца. Когда удалось вернуться, выполнить необходимый объем работы не получилось из-за морозов. На ЧР она выбыла уже на стадии четвертьфинала.
Баранова не прошла дальше четвертьфинала. Ей не повезло со сменой часовых поясов. Акклиматизация накрыла лыжницу именно к спринту. Состояние, по личному признанию Алены, было просто ужасным.
Эстафетные сенсации
Во всех эстафетах, а также командных спринтах ожидалось доминирование Республики Татарстан, за которую выступают почти все российские топы, но реальность оказалась немного другой.
Убедительная победа звезда РТ случилась только в смешанной эстафете.
У женщин в командном спринте сенсацию выдали Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко из Свердловской области, а в большой эстафете Тюменская область в составе Екатерины Смирновой, Алисы Жамбаловой, Карины Гончаровой и Пантриной. Лыжницы из Татарстана довольствовались в этих видах программы только бронзовыми наградами.
У мужчин Татарстан был лучшим и в командном спринте, и в эстафете, но вот только в составе не с теми на кого ставили. Выиграли оба вида не первые коллективы, а вторые. Владислав Осипов и Ардашев обошли Ивана Горбунова и Большунова из первой сборной РТ, а затем Андрей Ларьков, Осипов, Денис Филимонов и Сергей Забалуев победили Антона Тимашова, Ардашева, Горбунова и Большунова. Ожидать такого не мог никто, но это случилось.
Виктория Дмитриева