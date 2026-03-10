Французский лыжник заявил, что хотел бы возвращения России на турниры

Трехкратный серебряный призер Олимпиады-2026 француз Матис Делож в интервью Nordic Magazine заявил, что хотел бы видеть российских спортсменов на международных соревнованиях.
«С точки зрения спорта я бы хотел видеть возвращение российских спортсменов, но я принимаю это решение», — сказал француз.
На Олимпиаде в Италии Делож завоевал три серебряные медали, в том числе в скиатлоне, где его награда вызвала споры. Россиянин Савелий Коростелев стал четвертым в той гонке, а российская сторона подала протест из-за того, что француз при заходе на последний круг срезал трассу (получил желтую карточку, но результат остался в силе). Несмотря на это, Делож с уважением отозвался о конкуренте.
«Коростелев очень силен. Он выиграл общий зачет Кубка России в прошлом году. Он, возможно, лучший российский спортсмен, и я победил его во всех трех форматах, где завоевал медали. Не думаю, что какой-либо русский смог бы отобрать у меня медали», — резюмировал Делож.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS отстранить россиян. После чего Международная федерация лыжного спорта разрешила подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право выступать на международных стартах получили Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов. А вот трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову нейтральный статус не дали.
Коростелев на молодежном чемпионате мира в Норвегии завоевал серебро в гонке на 20 км.