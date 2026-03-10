Французский лыжник заявил, что хотел бы возвращения России на турниры

На Олимпиаде в Италии Делож завоевал три серебряные медали, в том числе в скиатлоне, где его награда вызвала споры. Россиянин Савелий Коростелев стал четвертым в той гонке, а российская сторона подала протест из-за того, что француз при заходе на последний круг срезал трассу (получил желтую карточку, но результат остался в силе). Несмотря на это, Делож с уважением отозвался о конкуренте.