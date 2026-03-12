Филиппов рассказал, что на Олимпиаде не было ощущения большого праздника

«Ощущения большого праздника не было. Мы жили отдельно, все были разбросаны. Даже на юношеских Олимпийских играх в Лозанне мы жили все вместе и ощущали праздник. Здесь такого не было», — отметил Никита Филиппов, подчеркнув, что разобщённость проживания участников негативно повлияла на восприятие турнира как единого спортивного события, рассказал в интервью ТАСС серебряный призёр Олимпийских игр.