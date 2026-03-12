Ричмонд
Филиппов рассказал, что на Олимпиаде не было ощущения большого праздника

Ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную награду в спринтерской дисциплине на Олимпийских играх в Италии, поделился впечатлениями от атмосферы соревнований.

Источник: Getty Images

«Ощущения большого праздника не было. Мы жили отдельно, все были разбросаны. Даже на юношеских Олимпийских играх в Лозанне мы жили все вместе и ощущали праздник. Здесь такого не было», — отметил Никита Филиппов, подчеркнув, что разобщённость проживания участников негативно повлияла на восприятие турнира как единого спортивного события, рассказал в интервью ТАСС серебряный призёр Олимпийских игр.

Напомним, что олимпийские соревнования проходили в период с 6 по 22 февраля. К участию в турнире были допущены 13 российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе без права использования государственной символики.

Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
