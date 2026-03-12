Клебо ударился головой при падении в спринте на этапе Кубка мира

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Лыжник Йоханнес Клебо упал во время полуфинала спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.
Спустя полторы минуты после старта заезда упал американец Бен Огден, что спровоцировало массовый завал. В результате этого равновесие потеряли четыре лыжника, включая Клебо, который при падении ударился затылком о землю и держался за голову после инцидента. Норвежец покинул трассу в сопровождении двух организаторов.
Клебо 29 лет, он является 11-кратным олимпийским чемпионом — рекорд зимних Игр. Также норвежец является 15-кратным чемпионом мира, на его счету пять побед в общем зачете Кубка мира и генеральной классификации многодневки «Тур де Ски».