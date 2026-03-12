Ричмонд
Клебо увезли на скорой после падения и удара затылком во время гонки

Норвежский лыжник упал в полуфинале спринта и ударился затылком. Его увезли в больницу для обследования. Клебо прервал серию из 12 побед в гонках на международных соревнованиях.

Источник: РБК Спорт

Одиннадцатикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо упал и получил травму головы в полуфинале спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене, сообщает NRK.

Клебо упал вслед за американцем Беном Огденом и ударился затылком. Он не сразу поднялся на ноги и покинул трассу в сопровождении организаторов. После этого лыжника увезли на скорой в больницу.

Тренер Арильд Монсен рассказал, что Клебо чувствовал сонливость и его увезли на обследование.

Клебо впервые с 4 января не смог победить в гонке. Его победная серия с учетом этапов Кубка мира и Олимпиады составляла 12 гонок.

На Играх в Италии Клебо взял шесть золотых медалей, установив рекорд зимних Олимпиад.