Клебо увезли на скорой после падения и удара затылком во время гонки

Одиннадцатикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо упал и получил травму головы в полуфинале спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене, сообщает NRK.
Клебо упал вслед за американцем Беном Огденом и ударился затылком. Он не сразу поднялся на ноги и покинул трассу в сопровождении организаторов. После этого лыжника увезли на скорой в больницу.
Тренер Арильд Монсен рассказал, что Клебо чувствовал сонливость и его увезли на обследование.
Клебо впервые с 4 января не смог победить в гонке. Его победная серия с учетом этапов Кубка мира и Олимпиады составляла 12 гонок.
На Играх в Италии Клебо взял шесть золотых медалей, установив рекорд зимних Олимпиад.