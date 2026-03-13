Весенний марафон: смогут ли Непряева и Коростелев взять медали в Норвегии

Российским лыжникам Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву осталось провести одну международную гонку в этом сезоне. В субботу, 14 марта, они примут участие в масс-старте на 50 км в Холменколлене. После нее они отправятся на финал Кубка России, а иностранные лыжники полетят на заключительный этап Кубка мира в США. Подробнее о шансах наших лыжников в Норвегии — в материале «Известий».
Эксперимент в Холменколлене
Марафон в Холменколлене — культовая гонка. Впервые мужчины бежали здесь 50 километров еще в 1888 году. С тех пор лыжники стали ежегодно приезжать в Норвегию, чтобы проверить свои силы. Несколько раз за историю марафон отменяли. Причины были связаны с форс-мажорными обстоятельствами: Вторая мировая война, реконструкция стадиона, пандемия. Исключением стал прошлый сезон. В FIS посчитали, что бежать 50 километров в Холменколлене через неделю после марафонов на чемпионате мира в Тронхейме спортсменам будет тяжело.
Поэтому вместо «полтинника» в программу этапа включили гонки с раздельным стартом на 10 и 20 км, а право провести марафон доверили финскому Лахти. Лыжники такой заботы от федерации не оценили. Некоторые называли решение FIS «идиотским» и требовали вернуть легендарную гонку на родину.
В этом сезоне мартовский марафон вернулся в Холменколлен, но в экспериментальном формате. Обе гонки — мужская и женская — пройдут в один день. Да, такое уже было до 2010 года. Вот только сейчас соревнования планируются совмещенные: сначала стартуют мужчины, а через 45 минут на трассу выйдут женщины. К этому времени парни должны уже преодолеть два круга из шести.
Фаворитами у мужчин являются норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо. Его главным соперником многие считают бывшего биатлониста Эйнара Хедегарта. В прошлые выходные новоиспеченный олимпийский чемпион попробовал свои силы на 50 км в швейцарском Энгадине, пропустив этап Кубка мира в Лахти, и выиграл альпийскую гонку. Хедегарт хорош в коньковых стартах, а в этом сезоне Холменколленский марафон состоится свободным стилем.
Шансы Непряевой и Коростелева
За последние четыре года норвежцы никому не отдают медали в мартовском марафоне: три сезона подряд занимали весь пьедестал в Холменколлене и один раз в Лахти в прошлом году. Но до отстранения россиян от международных стартов картина была иной. В двух сезонах подряд победу праздновал Александр Большунов. Причем в 2019-м вместе с ним на подиум поднялись Максим Вылегжанин (серебро) и Андрей Ларьков (бронза). Также из россиян дважды выигрывал Алексей Прокуроров (1993, 1998), а Александр Легков становился первым в 2013-м. У Клебо же победа в Холменколлене всего одна — в 2024-м. Конечно, он побеждал на марафоне в марте и в прошлом году, но та гонка, напомним, проводилась в Лахти.
— Норвежцы выглядят фаворитами, в этом нет никакого сомнения, — отметил «Известиям» серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский. — Причем не только Клебо, но и Хедегарт, который совсем недавно с первой попытки выиграл Энгадин, легендарный марафон в Швейцарии. В коньковых гонках в этом году он выглядит очень уверенно. Есть Мартин Ньюнгэт и другие, которые хотят проявить себя под занавес сезона. Поэтому будет трудно вытеснить норвежцев с пьедестала. Тем не менее шансы есть у французов, особенно Матиса Деложа. Он целенаправленно готовился к этому марафону, пропустил несколько этапов Кубка мира, уехал в горы. Поэтому, думаю, он тот единственный спортсмен, который может разбавить норвежское трио. Да, Савелий Коростелев очень неплохо готов, но в коньковом марафоне ему сложнее показать свой максимум. Все-таки в этом сезоне классикой он бежит чуть стабильнее и увереннее. Будет тяжеловато попасть в топ-3, но за попадание в топ-6 Савелий может бороться.
Также эксперт выделил фаворитов в женском марафоне.
— Однозначно Эбба Андерсон как олимпийская чемпионка в марафоне, Фрида Карлссон, которая, может, и не в такой блестящей форме, как на Играх, но на этапе в Лахти, выступая после болезни, уже одержала победу, — продолжил Александр Панжинский. — Конечно же, в коньковых гонках всегда хороша Джессика Диггинс, которая борется за общий зачет Кубка мира. Думаю, она нацелена под занавес карьеры выиграть легендарный марафон в Холменколлене. Насколько помню, побед у нее здесь нет. Это может стать украшением ее большой карьеры. Наверное, можно еще рассмотреть Терезу Штадлобер, которая способна удивить. И, мне кажется, Даша Непряева может побороться. Она в очень хорошей форме. В последних гонках выглядела уверенно. На мой взгляд, ее шансы на медаль в марафоне даже выше, чем у Савелия.
Международный сезон закроет этап в американском Лейк-Плэсиде (20−22 марта), где россиян не будет. В разговоре со СМИ президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что поездка в США слишком дорогая, а так как Коростелев и Непряева не борются за победу в общем зачете Кубка мира, то в ней нет смысла. Панжинский считает иначе.
— Если честно, то после этапа в Лахти я больше склоняюсь к тому, что Савелию и Дарье нужно ехать на финальный этап Кубка мира, — заключил эксперт. — Они конкурентоспособны, показывают высокие результаты. В такой хорошей форме получить такой опыт и возможность побороться за топ-3 на Кубке мира дорогого стоит. И эту возможность не стоит откидывать. Наверное, решение принято заранее, когда нужно было делать визы. Жаль, что ребята будут использовать свою форму на финале Кубка России, а не на Кубке мира.
Финал Кубка России пройдет в Кировске с 28 марта по 5 апреля.
Михаил Кузнецов