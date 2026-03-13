Весенний марафон: смогут ли Непряева и Коростелев взять медали в Норвегии

— Норвежцы выглядят фаворитами, в этом нет никакого сомнения, — отметил «Известиям» серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский. — Причем не только Клебо, но и Хедегарт, который совсем недавно с первой попытки выиграл Энгадин, легендарный марафон в Швейцарии. В коньковых гонках в этом году он выглядит очень уверенно. Есть Мартин Ньюнгэт и другие, которые хотят проявить себя под занавес сезона. Поэтому будет трудно вытеснить норвежцев с пьедестала. Тем не менее шансы есть у французов, особенно Матиса Деложа. Он целенаправленно готовился к этому марафону, пропустил несколько этапов Кубка мира, уехал в горы. Поэтому, думаю, он тот единственный спортсмен, который может разбавить норвежское трио. Да, Савелий Коростелев очень неплохо готов, но в коньковом марафоне ему сложнее показать свой максимум. Все-таки в этом сезоне классикой он бежит чуть стабильнее и увереннее. Будет тяжеловато попасть в топ-3, но за попадание в топ-6 Савелий может бороться.