Паралимпийская чемпионка Багиян получит 3 млн руб. из бюджета Прикамья

«Регион поддерживает своих спортсменов, — сообщили в ведомстве. — Одна из таких мер — денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за наивысшие результаты, показанные на соревнованиях международного уровня. За победу на Паралимпийских играх предусмотрена единовременная выплата в размере 3 млн рублей, которая будет выплачена Анастасии Багиян, спортсмену-ведущему Сергею Синякину и тренеру Алексею Турбину».