Паралимпийская чемпионка Багиян получит 3 млн руб. из бюджета Прикамья

Спортсменка на Играх в Италии выиграла две золотые награды.

Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 13 марта. /ТАСС/. Лыжница Анастасия Багиян, выигравшая две золотые медали на Паралимпийских играх в Италии, получит выплату в размере 3 млн рублей из бюджета Пермского края. Об этом ТАСС сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

«Регион поддерживает своих спортсменов, — сообщили в ведомстве. — Одна из таких мер — денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за наивысшие результаты, показанные на соревнованиях международного уровня. За победу на Паралимпийских играх предусмотрена единовременная выплата в размере 3 млн рублей, которая будет выплачена Анастасии Багиян, спортсмену-ведущему Сергею Синякину и тренеру Алексею Турбину».

Багиян 24 года, она также является бронзовым призером чемпионата мира (2022), трехкратной чемпионкой России и пятикратной победительницей кубка страны.