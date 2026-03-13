Клебо выложил фото из больницы: «У меня только одна голова, надо ее беречь»

«Вчера упал и сильно ударился головой. Но, к счастью, на районе все спокойно. Получил сотрясение мозга, поэтому возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета, чтобы все как следует зажило. У меня только одна голова, поэтому ее надо беречь. Спасибо всем, кто писал и беспокоился о моем самочувствии, я это очень ценю!» — подписал Клебо фото, на котором он лежит на больничной койке.