Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призер Олимпиады Филиппов планирует съехать на лыжах с вершины Эвереста

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр, ски-альпинист Никита Филиппов планирует съехать на лыжах с вершины Эвереста.

Source: Getty Images

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Филиппов завоевал серебро на Играх в спринте.

«Хоть Эверест — попсовый, но все равно это самая высшая точка мира, — сказал Филиппов. — И хочется на ней побывать. Есть планы зайти туда без кислорода, может быть, даже рекорд поставить. И обязательно съехать на лыжах с Эвереста и К2 (вторая по высоте горная вершина Земли, расположена на границе Пакистана и Китая — прим. ТАСС)».

Высота Эвереста составляет 8 848 м, К2 — 8 611 м. В 2025 году поляк Анджей Баргель смог зайти на Эверест и без кислорода спуститься вниз на лыжах.

Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше