Призер Олимпиады Филиппов планирует съехать на лыжах с вершины Эвереста

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Филиппов завоевал серебро на Играх в спринте.
«Хоть Эверест — попсовый, но все равно это самая высшая точка мира, — сказал Филиппов. — И хочется на ней побывать. Есть планы зайти туда без кислорода, может быть, даже рекорд поставить. И обязательно съехать на лыжах с Эвереста и К2 (вторая по высоте горная вершина Земли, расположена на границе Пакистана и Китая — прим. ТАСС)».
Высота Эвереста составляет 8 848 м, К2 — 8 611 м. В 2025 году поляк Анджей Баргель смог зайти на Эверест и без кислорода спуститься вниз на лыжах.
