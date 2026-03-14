Российские лыжники Багиян и Голубков заняли 6-е место в эстафете Паралимпиады

Россияне пробежали по два этапа, в то время как в большинстве команд выступали по четыре спортсмена.

ТЕЗЕРО /Италия/, 14 марта. /ТАСС/. Российские лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков заняли шестое место в смешанной эстафете 4×2,5 км на Паралимпийских играх в Италии. Соревнования прошли в Тезеро.

Багиян и Голубков показали результат 23 минуты 40,2 секунды. Россияне пробежали по два этапа, в то время как в большинстве команд выступали по четыре спортсмена. Багиян выступает в категории NS1, в ней соревнуются атлеты с нарушением зрения. Голубков выступает в категории LW11,5, в ней соревнуются атлеты со значительными нарушениями функций ног. Сергей Синякин был спортсменом-ведущим Багиян.

Победителем эстафеты стала команда США, показавшая результат 23 минуты 24,2 секунды. Вторыми стали украинцы (отставание — 12,5 секунды), третьими — китайцы (+32,3 секунды).

Ранее ТАСС сообщал, что Багиян на Паралимпиаде в Италии выиграла золотые медали в спринте и гонке на 10 км. Голубков на текущих Играх выиграл золото на дистанции 10 км.

Багиян 24 года, она является бронзовым призером чемпионата мира (2022), трехкратной чемпионкой России и пятикратной победительницей кубка страны. Голубкову 30 лет, он является шестикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

Паралимпийские игры завершатся 15 марта, в них принимают участие шесть российских спортсменов. Атлеты из России выступают на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет.