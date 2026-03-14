Российские лыжники Багиян и Голубков заняли 6-е место в эстафете Паралимпиады

Багиян и Голубков показали результат 23 минуты 40,2 секунды. Россияне пробежали по два этапа, в то время как в большинстве команд выступали по четыре спортсмена. Багиян выступает в категории NS1, в ней соревнуются атлеты с нарушением зрения. Голубков выступает в категории LW11,5, в ней соревнуются атлеты со значительными нарушениями функций ног. Сергей Синякин был спортсменом-ведущим Багиян.