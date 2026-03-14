Лыжница Непряева стала 17-й в марафоне на этапе Кубка мира

На прошедших в феврале Олимпийских играх в Италии Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км и 17-ю позицию по итогам скиатлона. В классическом спринте лыжница не смогла квалифицироваться в четвертьфинал. В марафоне результат Непряевой был аннулирован из-за нарушения правил при смене лыж.