Лыжница Непряева стала 17-й в марафоне на этапе Кубка мира

Россиянка показала результат 2 часа 11 минут 24,9 секунды. Весь пьедестал почета заняли шведки. Победительницей соревнований стала Фрида Карлссон (2 часа 7 минут 48,2 секунды). Второй с отставанием 1 минута 48,2 секунды оказалась Линн Сванн. Третье место заняла Йонна Сундлинг (+1.48,4).
На прошедших в феврале Олимпийских играх в Италии Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км и 17-ю позицию по итогам скиатлона. В классическом спринте лыжница не смогла квалифицироваться в четвертьфинал. В марафоне результат Непряевой был аннулирован из-за нарушения правил при смене лыж.
Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниорок и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.
Заключительный этап Кубка мира пройдет в США с 20 по 22 марта. Получившие нейтральный статус Непряева и Коростелев не примут участие в нем. Они отправятся на финал Кубка России, который состоится с 28 марта по 6 апреля в Кировске.