Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжница Непряева стала 17-й в марафоне на этапе Кубка мира

СТОКГОЛЬМ, 14 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева заняла 17-е место в марафонской гонке на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Норвегии.

Источник: Reuters

Россиянка показала результат 2 часа 11 минут 24,9 секунды. Весь пьедестал почета заняли шведки. Победительницей соревнований стала Фрида Карлссон (2 часа 7 минут 48,2 секунды). Второй с отставанием 1 минута 48,2 секунды оказалась Линн Сванн. Третье место заняла Йонна Сундлинг (+1.48,4).

На прошедших в феврале Олимпийских играх в Италии Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км и 17-ю позицию по итогам скиатлона. В классическом спринте лыжница не смогла квалифицироваться в четвертьфинал. В марафоне результат Непряевой был аннулирован из-за нарушения правил при смене лыж.

Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниорок и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

Заключительный этап Кубка мира пройдет в США с 20 по 22 марта. Получившие нейтральный статус Непряева и Коростелев не примут участие в нем. Они отправятся на финал Кубка России, который состоится с 28 марта по 6 апреля в Кировске.