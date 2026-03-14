Ворончихина принесла сборной России пятую золотую медаль на Паралимпиаде

Горнолыжница Варвара Ворончихина стала победительницей в слаломе на Паралимпиаде.

Источник: Reuters

КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО, 14 мар — РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в слаломе на Паралимпийских играх в Италии.

По сумме двух попыток Ворончихина, которая выступает в классе LW6/8−2 (поражение части руки), показала результат 1 минута 26,95 секунды.

Ранее на Паралимпиаде в Италии Ворончихина одержала победу в супергиганте, завоевала бронзу в скоростном спуске и серебро в гигантском слаломе. Всего в активе сборной России пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.

Спортсменке 23 года, она чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.