Дебютный выкат: как сложился международный сезон для наших лыжников

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева завершили международные выступления в этом сезоне участием в марафоне в Холменколлене. На подиум им подняться не удалось: большую часть дистанции наши спортсмены шли в группе лидеров, но не смогли выдержать темп звездных соперников. Золото у мужчин взял норвежский экс-биатлонист Эйнар Хедегарт. У женщин с огромным отрывом победила шведка Фрида Карлссон. Несмотря на эту локальную неудачу, в целом старты двух допущенных россиян на международной арене, заслуживают уважения.
Алыпов поставил Непряевой твердую «пятерку»
Перед поездкой в Норвегию Савелий и Дарья провели, пожалуй, лучшие гонки в своей карьере на зарубежных стартах: в разделке в финском Лахти Коростелёв взял бронзу, а Непряева стала четвертой. Финал Кубка мира в США наши лыжники пропускают, поэтому в королевском масс-старте в Холменколлене важно было показать максимум — болельщики надеялись на яркий финальный аккорд.
Хотя, даже несмотря на отсутствие Йоханнеса Клебо (многократный олимпийский чемпион пропускал этап из-за сотрясения мозга, которое получил при падении в спринте в Драммене), в успех россиянина верилось с трудом. Слишком уж хороши норвежцы, которые за последние четыре года ни разу не отдавали соперникам медали в мартовских марафонах. Непряевой тоже было непросто. Ее предыдущий масс-старт на 50 км на Олимпиаде завершился дисквалификацией из-за ошибки при смене инвентаря. Ту гонку на чужих лыжах она завершила только 11-й.
Дополнительную проблему лыжникам создал туман. Он был настолько густым, что с некоторых ракурсов гонщиков было почти невозможно разглядеть. Тем не менее сами спортсмены с дистанцией справлялись неплохо. Первые круги Савелий проводил в лидирующей группе — шел в топ-15 участников с минимальным отставанием от лидера. Затем он поднялся повыше, встал вторым за Мартином Нюэнгетом и даже успел немного полидировать.
За два круга до финиша Коростелёв вместе с большинством соперников сменил лыжи. Этим воспользовался Ивер Андерсен, который переобулся еще после второго круга, — он убежал в отрыв более чем на 10 секунд и довольно быстро скрылся в тумане, так что лыжники в пелотоне даже не сразу поняли, что в их группе кого-то не хватает.
Савелий, находившийся в окружении норвежцев, довольно долго выдерживал темп и продолжал борьбу за высокие места. У французов же, от которых эксперты ожидали серьезных результатов, что-то пошло не так: в первой десятке держался только Виктор Ловера, а его соотечественники, в том числе Матис Делож, оказались далеко позади.
Увы, на финальном круге Савелий всё-таки поймал просвет и начал отставать. Негостеприимные норвежцы вскоре вытеснили из первой восьмерки и Ловера, после чего нагнали Ивера и устремились вперед делить места на подиуме. В итоге золото Холменколлена с первой попытки завоевал Хедегарт. Серебро и бронзу гонки взяли Харальд Амундсен и Нюэнгет. Коростелёв стал десятым с отставанием в 1 минуту 24,2 секунды.
— Норвежцы всегда классно выступают в Холменколлене, у них свои наработки, — подчеркнул «Известиям» призер Олимпиады в лыжных гонках Иван Алыпов. — Если убрать норвежцев, то Савелий как раз вторым будет. Хороший результат, особенно для первого раза.
Женская гонка получилась особенно интересной из-за совмещенного формата: девушки вышли на трассу всего через 45 минут после мужчин. За это время Коростелёв и компания успели преодолеть только два круга из шести. Лыжницы мощно стартовали и довольно скоро догнали некоторых отстающих участников мужской гонки: парням приходилось либо останавливаться и пропускать весь пелотон девушек, либо продолжать движение в «цветнике».
Дарья зацепилась за топ-10. Она уверенно держалась в лидирующей группе, старалась не отпускать конкуренток далеко, добавляя в свою копилку по 3−4 бонусных очка на промежуточных отрезках. Но всю дистанцию в их темпе у россиянки отработать не получилось, постепенно она всё же отстала и в итоге претендовала только на место во второй десятке.
Основная борьба за серебро и бронзу в женской гонке развернулась между норвежками и шведками. А сомнения в том, кто станет обладателем медали высшей пробы, отпали уже на пятом круге: Фрида Карлссон ушла в сумасшедший отрыв. Из неожиданностей — олимпийская чемпионка марафона Эбба Андерссон оказалась вне борьбы за подиум: лыжница завершила масс-старт на 27-й строчке с отставанием от Фриды более чем на шесть с половиной минут. Зато ее соотечественницы не подвели и разыграли между собой оставшиеся медали: второй к финишу пришла Линн Сван, третьей — Йонна Сундлинг. Непряева же стала 17-й (+3.36,7).
— По Даше всё хорошо, не ударила в грязь лицом, — продолжил Иван Алыпов. — Достойный сезон, с яркими выступлениями. Непряева — молодец, справилась с давлением. Ставлю ей за международный сезон твердую «пятерку».
Клебо интересно посмотреть за дальнейшим прогрессом Коростелёва
На международной арене Дарью пока не воспринимают как лыжницу, которая способна бросить вызов фаворитам, а вот у Савелия такой статус, похоже, появился, особенно когда он завоевал две международные награды подряд — серебро молодежного первенства планеты и бронзу взрослого Кубка мира. Благодаря успехам в масс-старте и классической разделке наш спортсмен обратил на себя внимание не только как единственный нейтрал из России, но и как возможный конкурент Йоханнеса Клебо и его свиты.
«Савелий сделал большой шаг вперед за этот год, и за этим интересно наблюдать, — приводит слова 11-кратного олимпийского чемпиона NRK. — Мы думали, что он покажет себя еще в декабре на этапе Кубка мира в Давосе, но ему потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к новому уровню. Теперь он наконец-то освоился. Это здорово, и я полагаю, что в следующем сезоне он продолжит усиленно тренироваться. Интересно посмотреть за его дальнейшим прогрессом».
Действительно, первые попытки сопоставить наш уровень с мировым порой вызывали разочарование и даже отчаяние из-за результатов в спринте. Но теперь становится очевидно, что прошлогоднему победителю Кубка страны просто нужно было время на адаптацию. Обидно, что «разгон» не удалось завершить к Олимпиаде. Ну и сейчас уровень мировой конкуренции, конечно, уже не тот, что на Играх. Но первые медали представителя России за четыре года стали событием.
Допуск на международную арену других россиян — важный момент для дальнейшего прогресса Коростелёва. Во-первых, ради успеха в масс-стартах очень желательно иметь в пелотоне напарников. Во-вторых, из-за одного-двух лыжников нецелесообразно разворачивать большую сервис-бригаду, а она дает скандинавам преимущество при подготовке лыж. И, наконец, имеется психологический момент. Чем дольше Савелий и Дарья выступают в отрыве от остальных российских лыжников, тем больше вероятность их конфликта с другими нашими спортсменами.
И дело тут не только в зависти, а в том, что ситуация допуска одних и массового бана других в целом выглядит нездоровой, ведь Коростелёву и Непряевой сейчас официально разрешено пропускать внутренние старты даже уровня чемпионата страны и финала Кубка России, в то время как многие другие россияне, в том числе те, кто ранее обыгрывал Савелия и Дарью на внутренней арене, продолжают вариться в собственном соку.
Олег Шамонаев