Филиппов рассказал, что выступал в одних «счастливых» трусах весь сезон

По словам призера Олимпиады, одежда была одобрена международной федерацией.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр, ски-альпинист Никита Филиппов согласовал трусы в международной федерации и выступал в них весь сезон, считая их «счастливыми». Об этом Филиппов рассказал в интервью ТАСС.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии.

«Есть примета, что в счастливых трусах быстрее бежится, — сказал Филиппов. — И они какие-то такие особенные. И я присылал в международную федерацию трусы на одобрение, хотя они не просили. И я не думал, что их одобрят, — у них на ленточке сине-бело-красные цвета, как будто цвета российского флага. И я думал, что если у меня там как-то трусы засветятся, то ничего они не сделают, потому что эта одежда одобрена федерацией».

Филиппов также отметил, что продолжит выступать в «счастливых» трусах до конца сезона. «Да, они уже такие, поюзанные. Что делать? Зашивать и дальше бегать. До конца сезона точно, а там уже посмотрим. Может, какие-то другие появятся счастливые», — добавил спортсмен.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
