Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бородавко об инициативе Дегтярева: «Рушить то, что работает, — непозволительная роскошь»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал инициативу министра спорта Михаила Дегтярева об объединении федераций по зимним видам спорта.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Дегтярев заявил, что этот вопрос будет рассмотрен ближе к апрелю.

«Мудрецы говорили: чтобы выжить в эпоху перемен, нужно понимать, что это самая непредсказуемая эпоха. Не всегда новое лучше, чем то, что было. Если посмотреть на результаты последних Олимпиад начиная с 2014 года, у Федерации лыжных гонок России выдающиеся достижения. Много выиграно и на чемпионатах мира, это говорит о том, что система преемственности и подбора кадров по направлениям выстроена правильно. Рушить то, что работает, — непозволительная роскошь.

Я не говорю, что все будет изменено. Мы просто пока не знаем, какая система будет выстроена и как она будет работать. Я не утверждаю, что будет плохо. Просто неизвестность пугает больше всего. Если бы было четкое понимание: какие изменения, в каком объеме, насколько глубоко, как будет выстроена вертикаль, было бы легче», — приводит слова Бородавко РИА Новости.