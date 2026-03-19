Тихонов о Федерации лыжного спорта: в СССР объединяли колхозы, и это был идиотизм

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в апреле 2026 года может быть объявлено о формировании обновлённой Федерации, объединяющей различные лыжные дисциплины.
По данным «БИЗНЕС Online», наиболее вероятным кандидатом на пост главы новой объединённой Федерации лыжных видов спорта является первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.
«Вяльбе приняла Федерацию без единой медали, был просто караул. Елена — уважаемый человек, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр. Я изначально против всех объединений. Не могу понять, зачем это нужно. В СССР объединяли колхозы, и это был идиотизм. Тут примерно то же самое.
Если не придут профессионалы, ничего хорошего не получится. Свищёв разве великий лыжник и спортсмен, который будет пользоваться уважением у спортсменов и регионов? Он будет ездить по Кубкам мира и что-то контролировать? Вяльбе молодец, у нас при ней были медали. Прекрасная работа на посту президента Федерации», — сказал Тихонов Metaratings.ru.
Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году, в своей спортивной карьере лыжница выиграла три олимпийских «золота» и 14 раз становилась чемпионкой мира.