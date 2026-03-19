Тихонов о Федерации лыжного спорта: в СССР объединяли колхозы, и это был идиотизм

«Вяльбе приняла Федерацию без единой медали, был просто караул. Елена — уважаемый человек, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр. Я изначально против всех объединений. Не могу понять, зачем это нужно. В СССР объединяли колхозы, и это был идиотизм. Тут примерно то же самое.



Если не придут профессионалы, ничего хорошего не получится. Свищёв разве великий лыжник и спортсмен, который будет пользоваться уважением у спортсменов и регионов? Он будет ездить по Кубкам мира и что-то контролировать? Вяльбе молодец, у нас при ней были медали. Прекрасная работа на посту президента Федерации», — сказал Тихонов Metaratings.ru.