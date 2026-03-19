Непряева за первый сезон на Кубке мира заработала более 2 миллионов рублей, у Коростелева — более 3 миллионов

Российская лыжница Дарья Непряева заработала 22 800 евро за дебютный сезон на Кубке мира.

Источник: Соцсети

В сезоне-2025/26 участница Олимпийских игр в Италии приняла участие в этапах в швейцарских Давосе и Гомсе, итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме, немецком Оберхофе, шведском Фалуне, финском Лахти и норвежском Осло.

Наибольшие призовые россиянка получила за 10-е место в общем зачете многодневки «Тур де Ски» — 9 тысяч евро. Став четвертой в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом в Лахти, спортсменка заработала 5 тысяч евро.

Сумма призовых текущего лидера общего зачета Кубка мира Джессики Диггинс составляет почти 185 тысячи евро и может еще увеличиться после этапа в США.

Заработок российского лыжника Савелия Коростелева в дебютном сезоне на КМ — 33 550 евро. Он принял участие в тех же этапах, что и Непряева.

Наибольшие призовые Савелию принесло 8-е место в общем зачете «Тур де Ски» — 12 тысяч евро. Еще 7 тысяч заработал за бронзу в гонке с раздельным стартом на этапе в Лахти.

Сумма призовых текущего лидера КМ норвежца Йоханнеса Клебо составляет почти 263 тысячи евро.

Напомним, Непряева и Коростелев не выступят на последнем 12-м этапе в американском Лейк-Плэсиде.