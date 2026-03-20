Коростелев: «Не знаю, откуда вообще взято, что Большунов был для меня кумиром»

— Не знаю, откуда вообще взято, что я его возводил в этот статус кумира.
— Вот твоя цитата: Пока у меня в голове такая картинка: он олимпийский чемпион, а я ребенок. Он уже всего добился, а мне только предстоит закладывать базу. Это 2022 год.
— Ну это чистые факты были. Чувак уже с медалями. Я с медалями юниорского ЧМ. А таких ребят было много. В моем понимании, я просто привожу факты. А люди уже из этого переводят в то, что у меня есть кумир. Сейчас у меня спросят, я скажу так же: у него медали, у меня — нет.
Как спортсмен — в плане медалей и прочего — он авторитет. Человек, который реально добился многого. Скорее всего, больше всех в лыжах в России. По результатам он очень многого добился. И Саша большой молодец в этом плане.
— А если вспомнить его высказывания в отношении нейтральных спортсменов на Олимпиаде? «Смотрел скиатлон в начале Олимпиады. Понял, приезжай, забирай медали и уезжай, все просто. Уже не смотрю, это цирк». Ты сказал: «приезжай».
— Ну, он сказал «приезжай, забирай». Если это так просто, почему ты не здесь. Ведь путь на Олимпиаду — это не год-полтора. Это последние четыре года. И за все действия и слова могут быть последствия, — сказал Коростелев в новом выпуске программы DASH в Okko.