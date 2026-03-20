Клебо победил в своей первой гонке на Кубке мира после сотрясения мозга

Одиннадцатикратный олимпийский чемпион Клебо проводил свою первую гонку после сотрясения мозга. 12 марта норвежец упал во время полуфинального забега в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Во время спуска американец Бен Огден наступил на лыжу Клебо, упал, повалив вместе с собой норвежца и еще двух участников забега. При падении Клебо ударился затылком и долго не мог подняться. Клебо и Огден не завершили гонку. Покидая трассу в сопровождении организаторов, Клебо держался за затылок. Позднее норвежцу было диагностировано легкое сотрясение мозга и легкая травма головы.