Клебо победил в своей первой гонке на Кубке мира после сотрясения мозга

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем гонки на 10 километров с раздельным стартом классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде (США).
Клебо преодолел дистанцию за 26 минут 44,5 секунды. Второе время показал его соотечественник Андреас Рее (отставание +14,7 секунды), тройку призеров замкнул еще один норвежец — Маттис Стенсхаген (+24). Лыжники сборной Норвегии заняли первые пять мест по итогам гонки.
Одиннадцатикратный олимпийский чемпион Клебо проводил свою первую гонку после сотрясения мозга. 12 марта норвежец упал во время полуфинального забега в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Во время спуска американец Бен Огден наступил на лыжу Клебо, упал, повалив вместе с собой норвежца и еще двух участников забега. При падении Клебо ударился затылком и долго не мог подняться. Клебо и Огден не завершили гонку. Покидая трассу в сопровождении организаторов, Клебо держался за затылок. Позднее норвежцу было диагностировано легкое сотрясение мозга и легкая травма головы.
Этап в Лейк-Плэсиде завершится 22 марта. Ранее старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева не выступят в США из-за намерения сфокусироваться на подготовке к Финалу Кубка России в Кировске.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.