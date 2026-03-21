Губерниев рассказал, повлияет ли приход Свищева на решение о допуске лыжников РФ

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дмитрий Свищев в случае назначения на пост президента объединенной федерации по лыжным видам спорта будет делать все для полноценного возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Такое мнение ТАСС высказал советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев.
Ранее Свищев сообщил ТАСС, что является кандидатом на пост главы лыжной федерации. Он является первым заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту (от ЛДПР) и главой Федерации керлинга России.
«FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда — прим. ТАСС) объединяет все виды спорта, и по аналогии с водными видами спорта и гимнастики здесь та же структура. Важно, чтобы управление было незабюрократизированным. Думаю, работа будет и так вестись, но ключевым моментом нашего полного возвращения, как вы понимаете, будет не приход Свищева. Хотя он будет, безусловно, делать все для того, чтобы мы вернулись», — сказал Губерниев.
В 2025 году FIS допустила российских спортсменов на турниры под своей эгидой только в нейтральном статусе.