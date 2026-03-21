Российскому призеру Олимпиады дали визу за день до старта этапа Кубка мира

Ски-альпинисту Филиппову дали визу за день до старта этапа Кубка мира.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что получил визу за день до старта этапа Кубка мира в Италии.

21—22 марта состоится этап Кубка мира в итальянском Валь-Мартелло, 25—29 марта — во французском Пюи-Сен-Венсан. Последний этап Кубка мира пройдет 1—5 апреля в швейцарском Вилар-Сюр-Оллон.

«Дали визу всего на восемь дней, приедем менее, чем за сутки до старта на Кубок мира — 22 марта гонка. Будем считать, что так и было задумано, чтобы приехать в горы прям под старт. Чтобы организм не успел понять, что он в горах. Восемь дней хватит ровно на два этапа Кубка мира. И будем надеяться, что дадут еще одну визу на финал Кубка мира в Швейцарии 4 апреля», — написал Филиппов в своем Telegram-канале.

В феврале на Олимпиаде в Италии Филиппов завоевал в спринте серебро и стал единственным российским призером Игр, в марте он в этой дисциплине стал чемпионом Европы. 23-летний спортсмен также является 25-кратным победителем чемпионата России.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше