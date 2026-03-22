Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ски-альпинист Филиппов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Италии

В финале россиянина опередили испанец Ориоль Кардона Коль и швейцарец Арно Лита.

Источник: Reuters

РИМ, 22 марта. /ТАСС/. Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял третье место по итогам спринтерской гонки на этапе Кубка мира в итальянском Валь-Мартелло.

В финале его опередили испанец Ориоль Кардона Коль и швейцарец Арно Лита. Победитель показал результат 2 минуты 56,8 секунды. Лита и Филиппов отстали от него на 2,1 и 5,4 секунды соответственно.

Филиппову 23 года, в 2026 году он стал победителем чемпионата Европы и серебряным призером Олимпийских игр в спринте. На чемпионате мира — 2025 россиянин занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е — в спринте. Спортсмен завоевал третью медаль на этапах Кубка мира, в январе он занял третье место на этапах во Франции и Испании в спринте.

Следующий этап Кубка мира состоится во французском Пюи-Сен-Венсан с 25 по 26 марта. Филиппов выступает в нейтральном статусе.

Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше