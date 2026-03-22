Ски-альпинист Филиппов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Италии

РИМ, 22 марта. /ТАСС/. Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял третье место по итогам спринтерской гонки на этапе Кубка мира в итальянском Валь-Мартелло.
В финале его опередили испанец Ориоль Кардона Коль и швейцарец Арно Лита. Победитель показал результат 2 минуты 56,8 секунды. Лита и Филиппов отстали от него на 2,1 и 5,4 секунды соответственно.
Филиппову 23 года, в 2026 году он стал победителем чемпионата Европы и серебряным призером Олимпийских игр в спринте. На чемпионате мира — 2025 россиянин занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е — в спринте. Спортсмен завоевал третью медаль на этапах Кубка мира, в январе он занял третье место на этапах во Франции и Испании в спринте.
Следующий этап Кубка мира состоится во французском Пюи-Сен-Венсан с 25 по 26 марта. Филиппов выступает в нейтральном статусе.