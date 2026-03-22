Клебо выиграл масс-старт на 20 километров на заключительном этапе КМ

Клебо выиграл масс-старт на 20 км на заключительном этапе Кубка мира.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта на 20 километров свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США).

Победитель преодолел дистанцию за 41 минуту 57,0 секунды. Остальные места на пьедестале также заняли норвежцы. Вторым стал Харальд Амундсен (отставание — 0,8 секунды), третьим — Эйнар Хедегарт (+2,5).

Ранее Клебо досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира. Норвежец стал шестикратным победителем турнира.

Позднее в воскресенье в Лейк-Плэсиде пройдет женская гонка на 20 км свободным стилем, которая закроет программу нынешнего сезона Кубка мира.