Клебо выиграл масс-старт на 20 километров на заключительном этапе КМ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта на 20 километров свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США).
Победитель преодолел дистанцию за 41 минуту 57,0 секунды. Остальные места на пьедестале также заняли норвежцы. Вторым стал Харальд Амундсен (отставание — 0,8 секунды), третьим — Эйнар Хедегарт (+2,5).
Ранее Клебо досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира. Норвежец стал шестикратным победителем турнира.
Позднее в воскресенье в Лейк-Плэсиде пройдет женская гонка на 20 км свободным стилем, которая закроет программу нынешнего сезона Кубка мира.