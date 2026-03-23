Шведская лыжница победила в масс-старте на последнем этапе Кубка мира

Женский масс-старт стал заключительной гонкой сезона-2025/26. В нынешнем турнире впервые после отстранения выступили российские лыжники. В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Участниками соревнований стали Савелий Коростелев и Дарья Непряева.