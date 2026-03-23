Елена Вяльбе больше не главная в русских лыжах. Что должен изменить ее сменщик, депутат Госдумы Свищев

«Благодарю Минспорт России и лично министра, а также коллег‑президентов за доверие и выдвижение на пост председателя Ассоциации лыжных видов спорта. Хочу отметить, что развитие лыжных видов в России невозможно представить без Елены Вяльбе, Леонида Мельникова, Алексея Курашова, Дениса Тихомирова и Дмитрия Дубровского. Их опыт бесценен, а заслуги неоспоримы. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде, потому что только вместе, объединяя усилия, сможем вывести наши виды спорта на новый уровень.



Я буду выступать в какой‑то степени в роли менеджера в области управления и администрирования организации, а коллеги продолжат свою работу по развитию видов спорта, ведь они огромные профессионалы своего дела.



Впереди у нас большой и непростой путь, много работы на благо лыжного спорта России. В том числе, восстановление на международной арене под флагом и гимном. Лыжные виды спорта сегодня — не только классические гонки и слалом. Это десятки новых, невероятно зрелищных дисциплин, которые привлекают молодежь. И наша, моя задача — сделать так, чтобы каждый ребенок в любой точке страны имел возможность попробовать, влюбиться и, возможно, стать новым чемпионом. Развитие массового детского спорта, поддержание той искренней любви россиян к лыжам, которая есть у нас в крови, — вот основа, на которой строятся большие победы», — заявил Свищев «Матч ТВ».