Елена Вяльбе больше не главная в русских лыжах. Что должен изменить ее сменщик, депутат Госдумы Свищев

В лыжных видах спорта и сноуборде России наступили перемены.
Вместо Елены Вяльбе, которая занимала должность с 2020-го, а с 2010-го возглавляла Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), на посту Ассоциации лыжных видов спорта страны теперь будет работать первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
«Важный шаг сегодня сделан на общем собрании членов Ассоциации лыжных видов спорта России — Ассоциация получила нового руководителя Дмитрия Свищева.
У Дмитрия Свищева большой опыт в управлении сложными процессами, он человек из бизнеса, много лет успешно работает в Государственной Думе. С 2021 по 2023 год возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту, а сейчас занимает пост первого зампреда. Он давно поддерживает спорт в России, более 15 лет руководит Федерацией керлинга. В декабре 2024 по моему представлению избран в исполком Олимпийского комитета России.
Учитывая богатый опыт, поддерживаю его кандидатуру на должность руководителя и Ассоциации, и главы объединенной федерации.
Дмитрий Свищев единогласно выдвинут в президенты на Объединенную федерацию лыжных видов спорта и сноуборда, которая будет создана в ближайшее время на базе Федерации лыжных гонок России.
Консолидация всех ресурсов, кадровое обновление, проактивная позиция на международной арене, развитие в регионах, укрепление спортивного резерва, массовость — будут в фокусе внимания нового руководства. Минспорт и ОКР поддержат», — написал министр спорта России Михаил Дегтярев в телеграм-канале.
В состав Ассоциации входят Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.
Сразу стоит подчеркнуть, что Свищев будет боссом Ассоциации, а не Федерации лыжных гонок России, где главной остается Вяльбе. Это две разные организации. Тем не менее скоро Елена Валерьевна перестанет быть президентом наших лыж, так как объединение лыжных видов спорта все же случится. Такие перестановки в нашем спорте идут давно. Вот дело дошло и до зимников.
Несмотря на это, Вяльбе совсем не уйдет из лыжных гонок. Будет там просто уже в другой должности.
«Вскоре этот статус мне не будет принадлежать. Он у меня точно не останется, так как у нас даже федерации такой больше не будет… Вот придет новый руководитель, он и будет спрашивать. Он депутат Государственной думы и сможет спросить губернаторов: а что у вас с лыжными гонками?
Нам говорили, что с 6 по 10 апреля все должно случиться. Но я из лыжных гонок никуда не ухожу. Моя должность будет называться иначе. Надеюсь, новый руководитель большой объединенной федерации будем нам всячески помогать», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».
Вяльбе после своих слов про «бомбу на Лондон» и потерю плотного взаимодействия с Международной федерацией лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) сильно подпортила себе репутацию в глазах Дегтярева, поэтому было очевидно, что на ее место придет другой человек. Из всех выбрали Свищева.
Помимо работы в Госдуме, он состоит в ЛДПР, а также с 2010 года рулит Федерацией керлинга России. Ранее Свищев занимал должность первого вице-президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России. Сам он, кстати, на собственном опыте, знает, что это за спорт. Свищев — мастер спорта по горным лыжам.
Свищев, в первую очередь, нужен для диалога с FIS. Несмотря на то, что через суд нашей стороне удалось добиться возвращения на международные старты, массово спортсмены выезжать за границу не могут по тем или иным причинам. В этом плане работы предстоит еще много. Да и флаг с гимном тоже нужно как-то возвращать. И этого явно ожидает от Свищева Дегтярев, да и мы все, чего уж тут. Вот только с этим могут возникнуть проблемы.
Дело в том, что Свищев находится под санкциями всех стран Европейского союза, Канады, США, Швейцарии и так далее. Как он будет куда-то выезжать и разговаривать напрямую с руководством Международной федерации — непонятно. Шанс, что с него вдруг снимут ограничения, как случилось с Дегтяревым, пока выглядит туманным.
Нужно Свищеву продавливать FIS не только в послаблении допуска в нейтральном статусе лыжников и сноубордистов, но еще и в вопросе допуска наших до командных видов программ. На посту президента нашего керлинга ему это пока с 2022 года так и не удалось. Выпустили только юниоров. В лыжах с давлением от скандинавов провернуть подобное тому, что сделал Дмитрий Мазепин в водном поло, будет непросто.
Большую проделанную работу хочется увидеть и по части медийного развития. Пока на какой-то невероятный уровень лыжные виды и сноуборд не вышли. При этом «Медиарейтинг», запущенный нашим Министерством спорта, обязывает не забывать и об этой части развития спорта. Для этого Свищеву нужно привлекать спонсоров, которые принесут за собой финансы, а те помогут организовать в объединенной федерации хороший пул работников в сфере медиа.
Это, пожалуй, три самые глобальные цели, которые нужно сделать Свищеву приоритетными в своей работе. Получится ли — скоро узнаем. В официальном заявлении нового босса Ассоциации прозвучало пока не все из этого.
«Благодарю Минспорт России и лично министра, а также коллег‑президентов за доверие и выдвижение на пост председателя Ассоциации лыжных видов спорта. Хочу отметить, что развитие лыжных видов в России невозможно представить без Елены Вяльбе, Леонида Мельникова, Алексея Курашова, Дениса Тихомирова и Дмитрия Дубровского. Их опыт бесценен, а заслуги неоспоримы. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде, потому что только вместе, объединяя усилия, сможем вывести наши виды спорта на новый уровень.
Я буду выступать в какой‑то степени в роли менеджера в области управления и администрирования организации, а коллеги продолжат свою работу по развитию видов спорта, ведь они огромные профессионалы своего дела.
Впереди у нас большой и непростой путь, много работы на благо лыжного спорта России. В том числе, восстановление на международной арене под флагом и гимном. Лыжные виды спорта сегодня — не только классические гонки и слалом. Это десятки новых, невероятно зрелищных дисциплин, которые привлекают молодежь. И наша, моя задача — сделать так, чтобы каждый ребенок в любой точке страны имел возможность попробовать, влюбиться и, возможно, стать новым чемпионом. Развитие массового детского спорта, поддержание той искренней любви россиян к лыжам, которая есть у нас в крови, — вот основа, на которой строятся большие победы», — заявил Свищев «Матч ТВ».