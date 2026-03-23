В Мурманске лыжный марафон отменили из-за оттепели

В Мурманске лыжный марафон отменили из-за оттепели по соображениям безопасности.

Источник: РИА "Новости"

МУРМАНСК, 23 мар — РИА Новости. Главное событие традиционного «Праздника Севера» — международный марафон в Мурманске — отменен из-за ранней оттепели по соображениям безопасности, сообщили в министерстве информационной политики региона.

«Из-за ранней оттепели в Мурманске оргкомитет “Праздника Севера” принял решение об отмене 52-го Мурманского лыжного марафона», — сообщили организаторы, подчеркнув, что в приоритете — безопасность участников.

Как пояснили в министерстве, трасса имеет сложный рельеф, включает крутые спуски и повороты. В результате затяжной мартовской оттепели и прошедших дождей на ней появились проталины, вскрывшиеся ручьи.

Решение принято по результатам осмотра трассы: члены жюри, в состав которых также вошли эксперты от Федерации лыжных гонок России из Республики Коми и Московской области, пришли к выводу, что трасса не соответствует требованиям безопасности, проведение лыжной гонки в запланированном формате может привести к несчастным случаям и травмам.

Также принято решение, что в 2027 году марафон пройдет 13 и 14 марта. Все, кто зарегистрировался на участие в 52-м Мурманском лыжном марафоне, могут перенести слот на следующий год или получить возврат денежных средств за приобретенный слот.

Марафон, который является кульминацией «Праздника Севера», был запланирован 28—29 марта в мурманской «Долине Уюта». Предполагалось участие порядка трех тысяч спортсменов из 64 регионов России, а также гостей из Германии, Словакии и Республики Беларусь.

Международный «Праздник Севера» — одно из старейших и аутентичных спортивных мероприятий в России, которое проводилось даже в годы Великой Отечественной войны. Праздник зародился в 1934 году и много лет проводился исключительно среди лыжников пяти городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска и Вологды. Сегодня это масштабная зимняя полярная олимпиада, на которую съезжаются спортсмены из разных регионов России и из-за рубежа.