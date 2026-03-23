В Мурманске лыжный марафон отменили из-за оттепели

Международный «Праздник Севера» — одно из старейших и аутентичных спортивных мероприятий в России, которое проводилось даже в годы Великой Отечественной войны. Праздник зародился в 1934 году и много лет проводился исключительно среди лыжников пяти городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска и Вологды. Сегодня это масштабная зимняя полярная олимпиада, на которую съезжаются спортсмены из разных регионов России и из-за рубежа.