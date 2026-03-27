Паралимпийская чемпионка Багиян стала заслуженным мастером спорта России

Россияне впервые с 2014 года выступили на Паралимпийских играх с флагом и гимном. В 2016-м их не допустили на Игры из-за допингового скандала. В 2022 году россияне не были допущены на зимнюю Паралимпиаду из-за военных действий на Украине. В остальных случаях они выступали в усеченном составе и в нейтральном статусе.