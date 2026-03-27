Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паралимпийская чемпионка Багиян стала заслуженным мастером спорта России

24-летняя Багиян выиграла три золотые медали на Паралимпийских играх в Италии: в спринте и на дистанциях 10 и 20 километров.

Источник: ТАСС

Министерство спорта Российской Федерации присвоило звание заслуженного мастера спорта России лыжнице Анастасии Багиян, завоевавшей три золотые медали на Паралимпийских играх в Италии. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

24-летняя спортсменка выступала в классе лыжников с нарушением зрения. На Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо она выиграла золото в спринте, а также на дистанциях 10 и 20 километров. Все три победы Багиян одержала в паре с лидером Сергеем Синякиным.

К Паралимпийским играм в Италии допустили только шестерых россиян, они выступали с флагом и гимном России. Паралимпийцы завоевали 12 наград (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые), заняв третье место в медальном зачете.

Россияне впервые с 2014 года выступили на Паралимпийских играх с флагом и гимном. В 2016-м их не допустили на Игры из-за допингового скандала. В 2022 году россияне не были допущены на зимнюю Паралимпиаду из-за военных действий на Украине. В остальных случаях они выступали в усеченном составе и в нейтральном статусе.

19 марта президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских паралимпийцев и их тренеров государственными наградами. Орденом Дружбы были награждены Багиян, Иван Голубков, Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев и спортсмен-ведущий Сергей Синякин. Орден Александра Невского получила старший тренер сборной по лыжным гонкам Ирина Громова. Награды также вручены другим представителям тренерского штаба.