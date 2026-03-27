Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призеру Олимпиады Филиппову отказали во въезде в Швейцарию

Ски-альпинисту Филиппову отказали во въезде в Швейцарию.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что ему отказали в швейцарской визе.

В швейцарском Вилар-сюр-Оллон с 1 по 5 апреля пройдет заключительный этап Кубка мира по ски-альпинизму.

«В швейцарской визе нам отказали, поэтому это был заключительный международный старт этого сезона для меня», — написал Филиппов в своем Telegram-канале.

В пятницу Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира во Франции.

«Был “на ноге” сегодня, форма лютая была, но в спринте может случиться все что угодно. В этом его изюминка. Лыжи слетели, крюк разогнулся, не мог зацепить долгое время, так и прибежал шестым в полуфинале. После такого проигрыша появилась дикая мотивация тренироваться, чтобы в следующем сезоне выигрывать по 30 секунд за раз на спринте и на остальных гонках не давать им расслабляться. Теперь буду на просмотре трассы и деревья тоже анализировать», — добавил спортсмен.

В феврале на Олимпиаде в Италии Филиппов завоевал в спринте серебро и стал единственным российским призером Игр, в марте он в этой дисциплине стал чемпионом Европы. 23-летний спортсмен также является 25-кратным победителем чемпионата России.

Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
