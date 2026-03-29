Пеклецова выиграла гонку на десять километров в Финале Кубка России

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем в Финале Кубка России, который проходит в Апатитах (Мурманская область).
Спортсменка преодолела дистанцию за 25 минут 35,3 секунды. Второе место заняла Дарья Непряева (отставание — 0,9 секунды), замкнула тройку призеров Дарья Канева (+17,0). Вероника Степанова (+23,2) заняла четвертое место.
Позже в воскресенье гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем пробегут мужчины. Соревнования в Апатитах завершатся 29 марта, после чего Финал Кубка России продолжится в Кировске.
Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.