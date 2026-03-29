Фристайлистка Глазкова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Швейцарии

Российская фристайлистка Глазкова выиграла бронзу на этапе КМ в Швейцарии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская фристайлистка Александра Глазкова завоевала бронзовую медаль в хафпайпе на этапе Кубка мира в Сильваплане (Швейцария).

Глазкова набрала 80 баллов. Первое место заняла британка Зои Аткин (86,75 балла), второе — представительница Новой Зеландии Миша Томас (80,75).

Глазковой 20 лет. Она впервые приняла участие в этапе Кубка мира. В январе Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила спортсменке нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях.