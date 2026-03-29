Фристайлистка Глазкова осталась довольна бронзой на этапе Кубка мира

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Александра Глазкова осталась довольна бронзовой наградой на этапе Кубка мира в Швейцарии. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
«Результатом более чем довольна, — сказала Глазкова. — Особенно тем, что удалось выехать именно эту программу, именно с этими трюками. Конечно, погодные условия добавили волнения. Но все находятся в одинаковых условиях, поэтому нужно быть готовым ко всему».
Глазковой 20 лет, это был ее дебют на этапах Кубка мира. Она также является участницей Олимпийских игр в Пекине 2022 года.