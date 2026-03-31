Кто тут батя? Большунов на лыжне решил все вопросы с Коростелевым

«И вот это гордость страны?»
Обмен колкостями в адрес друг друга между Коростелевым и Большуновым продолжался на протяжении всего сезона. Савелий как будто бы сразу решил показать, что для него нет авторитетов. А уж тем более кумиров. Даже столь величайший лыжник, как Александр Большунов, — всего лишь соперник. Один из сотен.
Еще в конце ноября после стычки Большунова с Бакуровым на этапе Кубка России в Кировске Коростелев не постеснялся пройтись по трехкратному олимпийскому чемпиону. Он не просто раскритиковал Александра, а посмел усомниться в его звании «гордости страны». Эти слова буквально повергли в шок лыжный мир. А многих даже взбесили.
«Никто не хочет разбираться, нужна только кровь, — возмущался в разговоре с изданием “Спорт-Экспресс” старший тренер сборной Юрий Бородавко. — Находятся тинейджеры, которые сомневаются в величии Большунова. А я хочу ответить. Да, Большунов — великий лыжник! Имею ли я в виду под словом “тинейджер” Коростелева и его реакцию на инцидент? Да. Коростелев сомневается в величии. А я хочу снова ответить. Да, Александр — гордость страны! И если для него (Коростелева) этот поступок перечеркивает все остальное, надо дать оценку молодому человеку… Насколько он адекватен в своих словах».
Заявление Бородавко успокоило дерзкого 22-летнего лыжника. Хотя его последующий ответ выглядел скорее как оправдание. Савелий пытался сыграть на том, произошедшее ни в коем случае не умаляет заслуг Большунова, но выводы были сделаны. Кто-то мог посчитать, что инцидент на этом был исчерпан, однако все оказалось гораздо сложнее. Какое-то время Коростелев старался дистанцироваться от одного из своих главных соперников по внутрироссийским соревнованиям. А потом опять сорвался.
«Это цирк»
Причиной стали высказывания Большунова про уровень конкуренции на Олимпийских играх, куда Коростелева допустили в нейтральном статусе. «Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Все просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк», — отметил в феврале Александр. Реакция Савелия не заставила себя ждать.
«Ну, он сказал: “Приезжай, забирай”. Если это так просто, почему ты не здесь? Ведь путь на Олимпиаду — это не год-полтора. Это последние четыре года. И за все действия и слова могут быть последствия», — заявил Коростелев в эфире ОККО, явно намекая на причины недопуска Большунова к Играм.
Чемпионат России Коростелев пропустил: продолжал покорять трассы Кубка мира, причем порой делал это очень успешно и даже зацепил бронзу в разделке классикой на этапе в Лахти. И вот финал Кубка России наконец-то вновь свел Савелия и Александра вместе. Коростелев не поехал в Америку на финал мирового сезона и вернулся на родину. Тут его уже ждал Большунов, для которого было важно показать, кто же все-таки в доме «батя», а кому надо немного поумерить пыл.
Тур «Большой Вудьявр» открывал пролог — гонка на три километра свободным стилем, завершившаяся победой Большунова. Но интересен не столько сам факт первого места Сан Саныча, сколько отрыв от одного из главных преследователей — Савелия Коростелева, ставшего третьим. А он составил почти 9 секунд. На «трешке». И тут уже появлялись резонные мысли, насколько близка к реальности риторика о том, что Большунов «уже не торт».
На следующий день была гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. И вновь Большунов уверенно со всеми разобрался, в том числе и с Коростелевым, ставшим вторым. Внимание всех после финиша приковал один немаловажный момент: в жизни можно не находить точек соприкосновения, не общаться и даже не здороваться. А вот на трассе оставаться людьми. Коростелев не постеснялся поздравить Большунова с победой, похлопав Александра по спине. «Это очень здорово!» — не могла нарадоваться Елена Вяльбе в эфире телеканала «Триколор».
Во вторник Коростелеву предоставится шанс взять реванш в разделке классикой. Которая уже приносила ему успех на Кубке мира. И вот тут станет окончательно ясно, на чей стороне все-таки правда: того, кому можно «приезжать и забирать», или же выскочки-тинейджера.