В Магадане стартовал Кубок России по сноуборд-кроссу.

МАГАДАН, 31 мар — РИА Новости. Кубок России по сноуборд-кроссу стартовал в Магадане, передает корреспондент РИА Новости.
По данным министерства спорта Магаданской области, за победу в Кубке будут бороться сноубордисты из Московской, Ленинградской и Новосибирской областей, Красноярского края и Магадана. В числе участников — олимпийцы, призеры чемпионатов мира, а также молодые спортсмены.
«У нас сейчас трасса очень рабочая, очень непростая, интересная. Да, у нас снега ещё, посмотрите, сколько. Всё-таки Россия центральная уже растаяла, а мы ещё погоняем. Так что соревнования будут интересными», — рассказала РИА Новости призер чемпионата России по сноуборду, участница зимних Олимпийских игр в Пекине, магаданская спортсменка Александра Паршина.
В ближайшие дни, по информации правительства региона, в Магадане также состоятся всероссийские соревнования по ски-кроссу (фристайл), откроют два крупных спортивных объекта: трамплинный комплекс и лыжный стадион имени Елены Вяльбе.