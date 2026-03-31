Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магадане стартовал Кубок России по сноуборд-кроссу

Источник: Спорт РИА Новости

МАГАДАН, 31 мар — РИА Новости. Кубок России по сноуборд-кроссу стартовал в Магадане, передает корреспондент РИА Новости.

По данным министерства спорта Магаданской области, за победу в Кубке будут бороться сноубордисты из Московской, Ленинградской и Новосибирской областей, Красноярского края и Магадана. В числе участников — олимпийцы, призеры чемпионатов мира, а также молодые спортсмены.

«У нас сейчас трасса очень рабочая, очень непростая, интересная. Да, у нас снега ещё, посмотрите, сколько. Всё-таки Россия центральная уже растаяла, а мы ещё погоняем. Так что соревнования будут интересными», — рассказала РИА Новости призер чемпионата России по сноуборду, участница зимних Олимпийских игр в Пекине, магаданская спортсменка Александра Паршина.

В ближайшие дни, по информации правительства региона, в Магадане также состоятся всероссийские соревнования по ски-кроссу (фристайл), откроют два крупных спортивных объекта: трамплинный комплекс и лыжный стадион имени Елены Вяльбе.