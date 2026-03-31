Коростелев словом «пропасть» сравнил смазку лыж в Норвегии и России

Российский лыжник Савелий Коростелев в эфире «Матч ТВ» заявил о большой пропасти в подготовке лыж между российскими и норвежскими сервисменами.
«Норвежцы, как много кто говорил, нашли варианты [смазки], которые очень хорошо работают в тяжелую погоду, и никто не может с ними конкурировать. Они преуспели в технике нанесения смазки, тестах. Они четыре года там катают лыжи, а мы здесь. Есть большая пропасть», — сказал он.
Спортсмен также отметил, что российский сервис «натаскался за этот сезон» и проделал колоссальный объем работы. «В Фалуне (Швеция. — РБК) лыжи были готовы лучше, чем у норвежцев», — заявил Коростелев.
На Олимпиаде 2026 года в Италии доминировали норвежские лыжники: Йоханнес Клебо выиграл шесть золотых медалей из шести возможных. По общему числу медалей в лыжных гонках на Играх норвежцы также стали первыми — 14 наград, ближе всего к ним подобралась только Швеция — десять медалей.
22-летний Коростелев вместе с Дарьей Непряевой в декабре получил нейтральный статус и смог выступить на этапах Кубка мира и Олимпиаде, в то время как другие российские лыжники отстранены с 2022 года из-за военной операции на Украине. Россиянин занял четвертое место в скиатлоне и пятое в марафоне.