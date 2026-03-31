Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев о победах Большунова: «Будь у него 1,5 месяца на подготовку, он бы конкурировал с Клебо»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о результатах Александра Большунова на финальном этапе Кубка России-2025/26 по лыжным гонкам.

Источник: ФЛГР

Большунов выиграл три гонки подряд — он стал лучшим на дистанции 3,3 км свободным стилем, 10 км свободным стилем и 15 км классическим стилем.

«Большунов показывает прекрасную форму и замечательную мотивацию. Конечно, мы понимаем, что если бы у него было 1,5 месяца на подготовку, то он бы конкурировал с Клебо на Олимпиаде. Надо сказать Александру спасибо за его чрезвычайную мотивацию. Но не только ему, а еще Савелию Коростелеву, Сергею Ардашеву — всем его конкурентам. Они его здорово раззадорили. Большунов показывает, что концовка сезона останется за ним. Он — молодец!» — сказал Губерниев «СЭ».

Финал Кубка России проходит в Апатитах и Кировске с 28 марта по 5 апреля. В среду, 1 апреля у мужчин пройдет гонка преследования на 10 км. Начало — в 12.30 (мск).