Губерниев о победах Большунова: «Будь у него 1,5 месяца на подготовку, он бы конкурировал с Клебо»

«Большунов показывает прекрасную форму и замечательную мотивацию. Конечно, мы понимаем, что если бы у него было 1,5 месяца на подготовку, то он бы конкурировал с Клебо на Олимпиаде. Надо сказать Александру спасибо за его чрезвычайную мотивацию. Но не только ему, а еще Савелию Коростелеву, Сергею Ардашеву — всем его конкурентам. Они его здорово раззадорили. Большунов показывает, что концовка сезона останется за ним. Он — молодец!» — сказал Губерниев «СЭ».