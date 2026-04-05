Пеклецова выиграла масс-старт в гору в Финале Кубка России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Алина Пеклецова стала победительницей 10-километрового масс-старта свободным стилем в Финале Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/26.
В воскресенье женская программа соревнований завершилась гонкой с финишем на вершине горы Айкуайвенчорр. Пеклецова одержала победу с результатом 31 минута 5,6 секунды. Второе место заняла Екатерина Шибекина (отставание — 1 минута 56,3 секунды), третье — Дарья Канева (+2.02,2).
Позднее в воскресенье состоится мужской масс-старт.
Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.