Пеклецова стала первой в общем зачете Кубка России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Алина Пеклецова стала победительницей общего зачета Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/26.
В воскресенье женская программа соревнований завершилась масс-стартом на 10 км с финишем на вершине горы Айкуайвенчорр (Мурманская область). Пеклецова одержала победу.
На счету Пеклецовой 989 баллов. Второе место заняла Евгения Крупицкая (887 баллов), финишировавшая шестой, третье — Елизавета Пантрина (707), ставшая девятой по итогам гонки.
Пеклецовой 20 лет. Она выиграла Кубок России впервые в карьере.
Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.