Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пеклецова стала первой в общем зачете Кубка России

Пеклецова стала победительницей общего зачета Кубка России.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Алина Пеклецова стала победительницей общего зачета Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/26.

В воскресенье женская программа соревнований завершилась масс-стартом на 10 км с финишем на вершине горы Айкуайвенчорр (Мурманская область). Пеклецова одержала победу.

На счету Пеклецовой 989 баллов. Второе место заняла Евгения Крупицкая (887 баллов), финишировавшая шестой, третье — Елизавета Пантрина (707), ставшая девятой по итогам гонки.

Пеклецовой 20 лет. Она выиграла Кубок России впервые в карьере.

Биография Алины Пеклецовой: карьера и личная жизнь лыжницы
Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.
Читать дальше