Елена Вяльбе поедет на Конгресс FIS: «Может, узнаем, какие у них мысли по поводу России»

Ближайший Конгресс FIS состоится в Белграде (Сербия)
— На конгрессе FIS будет выбран новый руководитель и новый Совет организации. У нас три голоса — все эти люди едут, я в этой же делегации. Там тоже есть борьба за место президента FIS, уже пять человек подали свою кандидатуру. Я надеюсь, что удастся пообщаться с руководством и членами FIS. Может быть, узнаем, какие у них мысли о том, будет ли Россия представлена на международных стартах.
— Есть какие‑то перспективы?
— С учетом того, что Международный олимпийский комитет оттаивает, международным организациям придется тоже оттаивать. Все‑таки все решения больше зависят от того, как ведет себя МОК. Сейчас много есть критики в адрес FIS, в частности, что касается лыжных гонок, а именно мужских соревнований, где нет конкуренции. Они из‑за этого теряют деньги и спонсоров. Также болельщики не так часто приходят смотреть. Надеемся, что следующий год будет более успешным для нас в плане того, что потихоньку начнем возвращаться, — заявила Вяльбе в интервью «Матч ТВ».