Елена Вяльбе поедет на Конгресс FIS: «Может, узнаем, какие у них мысли по поводу России»

Заместитель председателя Ассоциации лыжных видов спорта РФ Елена Вяльбе рассказала, что посетит Конгресс Международной федерации лыжных видов спорта и сноубординга (FIS).

Источник: РИА "Новости"

Ближайший Конгресс FIS состоится в Белграде (Сербия) 8—11 июня.

— На конгрессе FIS будет выбран новый руководитель и новый Совет организации. У нас три голоса — все эти люди едут, я в этой же делегации. Там тоже есть борьба за место президента FIS, уже пять человек подали свою кандидатуру. Я надеюсь, что удастся пообщаться с руководством и членами FIS. Может быть, узнаем, какие у них мысли о том, будет ли Россия представлена на международных стартах.

— Есть какие‑то перспективы?

— С учетом того, что Международный олимпийский комитет оттаивает, международным организациям придется тоже оттаивать. Все‑таки все решения больше зависят от того, как ведет себя МОК. Сейчас много есть критики в адрес FIS, в частности, что касается лыжных гонок, а именно мужских соревнований, где нет конкуренции. Они из‑за этого теряют деньги и спонсоров. Также болельщики не так часто приходят смотреть. Надеемся, что следующий год будет более успешным для нас в плане того, что потихоньку начнем возвращаться, — заявила Вяльбе в интервью «Матч ТВ».

В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше