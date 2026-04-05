Пеклецова уверенно разобралась с соперницами на финальной горе Кубка России. Большунов обогнал Коростелева

Финал Кубка России по лыжным гонкам-2025/26. Масс-старт, 10 км, свободный стиль (топ-3)
Мужчины
1. Александр Большунов — 28 минут 44,1 секунды
2. Савелий Коростелев — отставание 34,6 секунды
3. Денис Спицов — 40,9
Женщины
1. Алина Пеклецова — 31 минута 5,6 секунды
2. Екатерина Шибекина — отставание 1 минута 56,3 секунды
3. Дарья Канева — 2.02,2.
Финал Кубка России по лыжным гонкам завершился традиционным масс-стартом в Кировске. Победителем у мужчин стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, опередивший Савелия Коростелева. У девушек блистала Алина Пеклецова, которая не оставила соперницам шансов и закончила гонку в гору с почти двухминутным преимуществом.
«Все доказала»
Хоть Пеклецова и была фавориткой соревнований в Кировске, участница Игр-2026 Дарья Непряева накануне заявляла о желании бороться до конца. Болельщики готовились к напряженной и непредсказуемой развязке, ведь девушек в общем зачете многодневки «Тур Большой Вудъявр» разделяло всего шесть секунд.
Но, как оказалось, у Алины были другие планы: 20-летняя лыжница контролировала ход гонки на равнине, а на подъеме на гору Айкуайвенчорр будто включила еще одну передачу — резко ускорилась и ушла в отрыв. Преследовавшие ее Непряева и Вероника Степанова не смогли поддержать темп.
Вопрос о победительнице был решен задолго до финиша. Алина так и не подпустила к себе соперниц, финишировав с почти двухминутным преимуществом. Отличное выступление от представительницы Вологодской области: Пеклецова выиграла многодневку «Большой Вудъявр» и стала лидером в общем зачете Кубка России — 989 очков.
«Гонкой очень довольна и самочувствием, — сказала Пеклецова “Матч ТВ”. — Вся работа за год не зря. Все доказала этой победой и общим зачетом Кубка России. Себе сейчас я бы поставила пять с плюсом. Поняла, что лучше идти первой и задать темп, чтобы избежать столкновений и падений, а затем спокойно работать в подъем. После первого поворота я обернулась и увидела, что Степанова уже далеко. Поняла, что можно контролировать ситуацию. Сомнений в себе не было. Представила, что еду тренировку».
Активная борьба развернулась за оставшиеся на подиуме позиции. Степанова пропустила вперед Дарью Каневу, а затем и Екатерину Шибекину. Девушки разыграли между собой медали, и Канева все же уступила — стала третьей с отставанием от лидера в 2 минуты 2,2 секунды. Вероника финишировала четвертой (+ 2.06,2), а Непряева стала только восьмой. После гонки она пожаловалась на самочувствие и «тяжелые ноги».
Большунов вне конкуренции
К последней гонке тура Александр Большунов подходил с комфортным преимуществом. Поэтому особых сомнений в фаворите масс-старта, даже несмотря на недавнюю неудачу Сан Саныча в спринте, не было: в прошлом году он уже становился победителем и в этот раз намеревался подтвердить статус.
Противостояние Александра с Коростелевым, которое в последнее время активно обсуждают СМИ и болельщики из-за их «олимпийских конфликтов», явно придало мотивации опытному лыжнику. И пока все складывается в его пользу: Савелий после возвращения с международных стартов так и не выиграл ни одного домашнего соревнования.
Участники последнего масс-старта КР плотно держались на равнинной части дистанции, однако на подъеме расстановка сил быстро прояснилась. Большунов и Коростелев вышли вперед, следом держался Денис Спицов.
В какой-то момент участник итальянской Олимпиады возглавил тройку, но Александр быстро вернул лидерство и вскоре оторвался. К финишу преимущество Большунова над Коростелевым составило 34,5 секунды. Он уверенно довел гонку до победы и занял первое место в общем зачете многодневки.
«Тактическая ошибка в спринте дала шансы преследователям. Было не совсем хорошее самочувствие, но, возможно, это было обманчиво. Я не стал быстро начинать, понимал, что могу вернуться в лидеры, даже когда Савелий вышел вперед. Мы с Денисом шли сзади, но Денис стал ловить просвет, и тогда я понял, что нет смысла чего-то ждать, надо было работать от начала до конца», — приводит ТАСС слова победителя.
Лидером КР сезона-2025/26 стал Сергей Ардашев, который пришел к финишу 13-м. Большунов — второй в итоговой таблице, третий — Илья Семиков.
Лыжный сезон в России завершится длинными гонками в рамках ЧР: женский марафон (50 км) пройдет 11 апреля в Апатитах, мужской (70 км) — 12 апреля в Мончегорске.