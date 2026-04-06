Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вяльбе считает, что Большунов пропустил Олимпиаду из-за несправедливости

Российский лыжник получил отказ в предоставлении нейтрального статуса.

Источник: РИА "Новости"

КИРОВСК /Мурманская область/, 6 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустил Олимпийские игры в Италии не из-за неоптимального физического состояния, а из-за несправедливости. Такое мнение в интервью ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Большунов получил отказ в предоставлении нейтрального статуса. После финала Кубка России он рассказал журналистам о проблемах с мотивацией в начале сезона.

«Саша — великий спортсмен, я всегда это говорила, но я не люблю слово “мотивация”. Мы понимаем, насколько ему было сложно преодолеть эту горечь от того, что он не попал на Олимпийские игры. Он их пропустил не по своим кондициям, а именно из-за несправедливости», — сказала Вяльбе.

Большунову 29 лет. Он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, двукратным победителем общего зачета Кубка мира и многодневной гонки «Тур де Ски». Большунов становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 7 апреля.