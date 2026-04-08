Филиппов о сообщениях от девушек: «Бывшие стали писать. Жалеют, что такого красавчика упустили»

— Может, следует на первое свидание девушку приглашать в горы, а не в ресторан?
— Мне кажется, после этого девушку можно потерять. Надо смотреть, конечно, насколько мадам подготовленная. Если бы я повел девушку на свидание в горы, то мы бы больше не встретились, потому что она бы ныла постоянно.
— Стало ли больше сообщений в директе после успеха на Олимпиаде?
— Да, писали девушки. Бывшие спортсменки, да и просто бывшие (смеется)… Спрашивают как делу у меня и пишут: «Таким мужчиной стал».
— Как думаешь, бывшие пожалели о расставании?
— Конечно, пожалели, что такого красавчика упустили.
У меня в целом изменилось отношение к этому. Как только теряешь хватку и результаты становятся не теми, то сразу интерес к тебе падает и надо другим завлекать. Мне это в девушках не нравится. Хочется таких, которым это не важно.
— Какие девушки тебе нравятся?
— Во-первых, у меня есть девушка. Могут быть сделаны губы и грудь, мне это тоже нравится. Главное, чтобы была простая, добрая и не меркантильная. Можно сказать, из деревни.
На Олимпийских играх 2026 года в Италии Филиппов стал единственным российским медалистом, завоевав серебро в спринте ски-альпинизма. Россияне выступали на Играх в нейтральном статусе.