Филиппов о сообщениях от девушек: «Бывшие стали писать. Жалеют, что такого красавчика упустили»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал в разговоре с «СЭ» о внимании со стороны девушек после выступления на Олимпиаде-2026.

Источник: Getty Images

— Может, следует на первое свидание девушку приглашать в горы, а не в ресторан?

— Мне кажется, после этого девушку можно потерять. Надо смотреть, конечно, насколько мадам подготовленная. Если бы я повел девушку на свидание в горы, то мы бы больше не встретились, потому что она бы ныла постоянно.

— Стало ли больше сообщений в директе после успеха на Олимпиаде?

— Да, писали девушки. Бывшие спортсменки, да и просто бывшие (смеется)… Спрашивают как делу у меня и пишут: «Таким мужчиной стал».

— Как думаешь, бывшие пожалели о расставании?

— Конечно, пожалели, что такого красавчика упустили.

У меня в целом изменилось отношение к этому. Как только теряешь хватку и результаты становятся не теми, то сразу интерес к тебе падает и надо другим завлекать. Мне это в девушках не нравится. Хочется таких, которым это не важно.

— Какие девушки тебе нравятся?

— Во-первых, у меня есть девушка. Могут быть сделаны губы и грудь, мне это тоже нравится. Главное, чтобы была простая, добрая и не меркантильная. Можно сказать, из деревни.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Филиппов стал единственным российским медалистом, завоевав серебро в спринте ски-альпинизма. Россияне выступали на Играх в нейтральном статусе.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше