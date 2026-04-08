Коростелев: «Какая-то девушка предложила мне секс-марафон в 24 часа»

Российская порноактриса обратилась к Коростелеву перед марафоном на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. Она пообещала ему 16-часовой секс-марафон, если он станет обладателем медали.
— Что самое нелепое писали?
— Какая-то девушка предложила секс-марафон в 24 часа! Честно, тогда половину дня смеялся по поводу всего этого. Зато потом эта новость меня задолбала. Мне постоянно это скидывали. Друзья, знакомые и даже бабушка прислала!
— А как бабушка отреагировала на все это?
— Сказала: «Классно, морально разгрузились. Теперь давай настраивайся на гонку!».
22-летний Савелий Коростелев на Олимпиаде-2026 в Италии стал четвертым в скиатлоне и пятым — в марафоне.