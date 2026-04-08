Коростелев рассказал, чему Большунов может научиться у него

— Ты говорил, что у Большунова стоит поучиться тому, как он находит в себе мотивацию. А чему он может научиться у тебя?
— Стрессоустойчивости.
— Представим, что на следующую Олимпиаду едут Большунов и Коростелев. Они всех порвут?
— Отвечу на этот вопрос только через четыре года. Кто знает, в какой форме буду я, в какой будет Саша. Сейчас можем только загадывать, но не рискну отвечать, что будет к следующим Играм.
В феврале Большунов в интервью «СЭ» раскритиковал уровень лыжных соревнований на Олимпийских играх-2026 в Италии, назвав их цирком. «Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Все просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк», — сказал Большунов.
«Пусть приезжает», — ответил тогда Большунову Коростелев, который участвовал в Олимпиаде-2026.