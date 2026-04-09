«Большунов может поучиться у меня стрессоустойчивости»

Лучшим результатом лыжника Савелия Коростелева на Олимпиаде-2026 стало четвертое место в скиатлоне. Но отсутствие медалей в Италии не помешало спортсмену стать звездой, в том числе за пределами сообщества болельщиков. Одна из причин — разошедшаяся по интернету шутка на грани фола об отсутствии в олимпийской деревне презервативов и лишении российских спортсменов подарочных смартфонов от организаторов Олимпиады. А еще — история с «секс-марафоном», который предложила лыжнику порноактриса в случае победы в гонке. Сам Коростелев спокойно относится к такой популярности. 7 апреля Савелий принял участие во встрече с министром спорта и президентом ОКР Михаилом Дегтяревым. А после — ответил на вопросы «Известий» и «Спорт-Экспресса» об Олимпиаде, интернет-мемах, сообщениях от поклонниц в директе и публичных пикировках с лидером российских лыж Александром Большуновым.
«В эпатажных заявлениях нужно чувствовать грань»
— Какие впечатления от встречи с министром?
— Михаил Владимирович нас поддерживает, продвигает наши интересы в юридическом поле. С его помощью мы получили нейтральный статус во многих видах спорта. Первый раз встретился с ним лично. Приятно.
— У вас была официальная часть, где присутствовали журналисты, а после — закрытая. О чем говорили?
— Пообщались просто. Министр спрашивал, что у нас происходит в жизни.
— Вам еще и вручили гаджеты, в которых отказали организаторы Олимпиаде. Приятно?
— Спасибо всем большое! Пока не решил, что буду с этим делать.
— На Олимпиаде-2026 от тебя была шикарная и не совсем цензурная шутка про то, что спортсменов лишили презервативов и смартфонов. Она стала мемом. Теперь смартфон подарили…
— Но за первым придется сходить в магазин (смеется)! Получился большой мем, мне показалось это забавным. Ски-альпинист Никита Филиппов приехал на Олимпиаду позже, он не был в курсе, что ничего не выдают. И я это процитировал — оно разошлось.
— Удивило, что это вышло за пределы спортивного мира?
— Это классно! Я за то, чтобы любыми правдами и неправдами привлекать народ к спорту. Ко мне подходили люди и говорили, что начали смотреть лыжные гонки после заявления порноактрисы. Увидели ее слова, удивились, зашли: «Ой, как классно, можно посмотреть гонки».
— Ты почувствовал, что твоя личная популярность выросла после Олимпиады?
— Само собой. Олимпиада — это событие. Раньше, если ты отбирался на Игры, это означало, что уже топ-спортсмен. К сожалению, у нас не было прямого отбора. Но и внимания было приковано больше — не так много российских спортсменов попало на Олимпиаду. Оттого и повышенное внимание к каждому.
— Что-то начало прилетать в директ? Стало больше поклонниц?
— Стало чуть больше, чем ноль (смеется). До этого писали раз в месяц. Теперь два-три раза!
— Что самое нелепое писали?
— Когда девушка-порноактриса предложила секс-марафон в 24 часа! Честно, тогда половину дня смеялся по поводу всего этого. Зато потом эта новость меня задолбала. Мне постоянно это скидывали. Друзья, знакомые и даже бабушка прислала!
— А как бабушка отреагировала на всё это?
— Сказала: «Классно, морально разгрузились. Теперь давай настраивайся на гонку!».
— Ты ярко говоришь. С кого ты берешь пример в вопросах общения с медиа?
— Мне нравятся люди не из мира спорта, которые показывают себя на публике — они кайфуют от своих слов! Кто это — называть не буду. Скажу только, что это музыканты, предпочитающие эпатаж. Но у всего есть свои рамки, нужно чувствовать грань.
— Российские спортсмены иногда пробуют себя в музыке. Например, фигуристы. Может, и тебе хочется попробовать?
— Не думаю, что у меня получится. Даже с точки зрения слога. Думаю, рифма про смартфоны — мой максимум.
— Сохраняешь контакт с Никитой Филипповым?
— Перекидываемся сообщениями. Парень классный. Читал, что у него такие же отзывы обо мне. Думаю, продолжим дружить.
— Есть пафосное высказывание, что сборная России на Олимпиаде — это одна семья. Смог это почувствовать?
— Думаю, так и есть. Но не в моем случае. Мы находились на разных кластерах, в горах жили только я и Дарья Непряева. Остальные ребята находились в других местах — получилась разрозненность.
— С каким отношением к себе столкнулся в олимпийской деревне?
— На самом деле мы проводили там не так много времени. Жили за пределами. Но когда приезжали… Все улыбаются! Всем пофигу, откуда ты. Исключительно дружеский вайб.
— Есть традиция по обмену значками на Олимпиаде между спортсменами. Как это было в вашем случае?
— Обычно этим занимаются национальные комитеты. Но мы представляли сами себя, значков у нас не было. Организаторами предоставлялись олимпийские сувениры — нужно было выполнить пару квестов. Чуть-чуть сделал, вся грудь в значках. Многие друзья-атлеты просто так отдавали нам сувениры. Получилось обменяться, в общем.
«В истории с Большуновым не я первый пошел в инфополе»
— Твоя пикировка с Александром Большуновым добавила интереса к лыжным гонкам. Чувствуешь это?
— Конечно. Любое мое высказывание, любые слова Саши выйдут в публику. Как и любые действия. Но не я первый пошел в инфополе.
— Большунов первый начал цеплять?
— Не лично меня. Но озвучил реакцию на этот счет.
— Ты говорил, что у Большунова стоит поучиться тому, как он находит в себе мотивацию. А чему он может научиться у тебя?
— Стрессоустойчивости.
— Представим, что на следующую Олимпиаду едут Большунов и Коростелев. Они всех порвут?
— Отвечу на этот вопрос только через четыре года. Кто знает, в какой форме буду я, в какой будет Саша. Сейчас можем только загадывать, но не рискну отвечать, что будет к следующим Играм.
— Ты выбирал между этапом Кубка мира в США и финалом Кубка России в Кировске. И остановился на втором. Почему?
— Конечно, хотелось съездить в США. Но сел, подумал холодной головой — ехать за океан очень энергозатратно. Добираться туда из Европы десять часов, а еще и несколько пересадок. А у нас сколько багажа… Всё это проблематично. Не сказал бы, что американский этап Кубка мира сыграл большую роль. Решили, что не стоит туда ехать.
— Тренеры с тобой советовались, когда принимали решение?
— Конечно, последнее слово всегда остается за спортсменом. Мы поняли, что это того не стоит. Не с точки зрения денег, а по затратам энергии. Скажем так, мы находились на исходе сил: окончание сезона, постоянные переезды, четыре месяца не были дома. Если сложить всё вместе, то это того не стоило.
— Проблем с визами не возникло?
— Для получения визы США теперь нужно еще и иметь Шенген. Это усложняет процесс. Если бы мы находились на месте, подать заявление в посольство не составило бы труда. У нас, по сути, были готовы все документы — нужно было записаться и прийти. Но мы решили, что не едем. Не стали подаваться.
— Внутри тебя появилось ощущение, что полное возвращение российского спорта близко?
— Тяжело говорить, что будет в следующем сезоне. Но очень надеюсь, что всё больше ребят смогут выступать на Кубке мира.
Артем Бухаев, Дарик Агаларов