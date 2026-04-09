«Большунов может поучиться у меня стрессоустойчивости»

Лучшим результатом лыжника Савелия Коростелева на Олимпиаде-2026 стало четвертое место в скиатлоне. Но отсутствие медалей в Италии не помешало спортсмену стать звездой, в том числе за пределами сообщества болельщиков. Одна из причин — разошедшаяся по интернету шутка на грани фола об отсутствии в олимпийской деревне презервативов и лишении российских спортсменов подарочных смартфонов от организаторов Олимпиады. А еще — история с «секс-марафоном», который предложила лыжнику порноактриса в случае победы в гонке. Сам Коростелев спокойно относится к такой популярности. 7 апреля Савелий принял участие во встрече с министром спорта и президентом ОКР Михаилом Дегтяревым. А после — ответил на вопросы «Известий» и «Спорт-Экспресса» об Олимпиаде, интернет-мемах, сообщениях от поклонниц в директе и публичных пикировках с лидером российских лыж Александром Большуновым.