Коростелев, Большунов, Ардашев — кто теперь лидер наших лыж?

Сезон в лыжных гонках подходит к концу. Все главные старты позади. В календаре остались только классические марафоны на 50 км в рамках чемпионата страны: женщины побегут в Апатитах 11-го, мужчины — в Мончегорске 12 апреля. Прошедшей зимой в России определились три явных лидера. Савелий Коростелев выступал на турнирах в Европе, включая Олимпиаду, где был близок к медалям, Сергей Ардашев забрал победу в общем зачете Кубка страны, а Александр Большунов разогнался в концовке сезона на главных национальных стартах. Но кого из них считать лучшим?
Европейский представитель
Сравнение усложняет то, что один из троицы почти весь сезон бегал отдельно от остальных. Коростелев за Кубок России в этот раз не боролся, выступив в 12 из 24 гонок. Да и на чемпионате страны в Южно-Сахалинске его не было. Зато Савелий оторвался далеко от всех в рейтинге ФЛГР. Правда, в этом лидерстве есть нюансы. Больше всего очков для этого тотала он набрал в Европе, где другие наши лыжники не выступали. За Кубок мира в его копилку упал 921 балл, за Олимпиаду — 434. Например, Ардашев, который редко выпадал из тройки, за Кубок России получил 582 очка.
Коростелев поехал в международное турне не потому, что был безоговорочно сильнейшим в стране, а потому что только он получил нейтральный статус. До путешествия в Европу он провел два этапа Кубка России и в общем зачете турнира уступал Ардашеву больше полусотни очков. Да, можно вспомнить, что Савелия в одной из гонок подвело крепление и он был вынужден сойти с трассы. Тем не менее даже с победой в том старте Коростелев не достал бы Сергея.
Выступление на европейских трассах специалисты называют хорошим, иногда отличным. Наш единственный нейтральный лыжник (да, статус еще есть у Никиты Денисова, но он на международные старты не ездил) за зиму собрал только две награды — серебро на молодежном чемпионате мира и бронзу на этапе КМ в Лахти. Плюс было три деревяных медали — на «Тур де Ски», Олимпиаде и этапе Кубка мира в Фалуне. Учитывая, что для Коростелева это был дебютный сезон в мировой элите и ему пришлось привыкать к трассам, их высоте, снегу, скоростям и отсутствию большой сервис-команды.
Результат действительно достойный. Правда, оценили его не все. «Смотрел скиатлон (на Олимпиаде) в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Все просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк», — сказал Большунов в интервью «СЭ».
Смог бы Александр забрать медали в Италии, мы не узнаем. Но очную борьбу двух лыжников после этих слов все увидели на финале Кубка России в Апатитах и Кировске. Большунов этот спор выиграл за явным преимуществом — пять золотых медалей из шести возможных. Коростелев в этих гонках забрал два серебра и две бронзы. Можно делать скидку на то, что для Савелия после Олимпиады и этапов Кубка мира соревнования в Мурманской области не имели принципиального значения. Однако фактически он не был лучшим на национальных стартах, соревнуясь с Ардашевым и Большуновым, ни в начале сезона, ни в конце. А две медали в Европе, одна из которых среди спортсменов до 23 лет, как будто слишком мало, чтобы закрепить за собой статус лидера российских лыжных гонок.
Ценность медалей
В сравнении Большунова и Ардашева в этом сезоне на первый взгляд все выглядит более очевидно. Сергей выиграл Кубок России досрочно и с большим запасом — 1168 очков против 945 у Александра. Ардашев забрал «Большой хрустальный глобус» абсолютно заслуженно. Он намного стабильнее прошел всю дистанцию сезона. Большунов же провалился на старте зимы. Трехкратный олимпийский чемпион долго не мог набрать форму и обрести мотивацию, несколько раз оказывался за пределами топ-10. Плюс была недолгая, но неприятная дисквалификация за толчок в спину Александра Бакурова в спринте на этапе в Кировске в конце осени. Однако проблемы Большунова не умаляют заслуг Ардашева.
Тем не менее запоминается последнее. В сезоне 2023/24 Йоханнес Клебо финишировал вторым в тотале Кубка мира. Тогда норвежца накрыли болезни, которые не позволили ему выступить на «Тур де Ски», где он сильно недобрал очков. Но после лыжной многодневки Клебо набрал привычную скорость по завоеванию золотых медалей. В результате он выиграл в своем последнем провальном сезоне 16 гонок, когда у обладателя Кубка мира-2023/24 Харальда Амундсена было всего 4 победы. Разве Йоханнес, несмотря на второе место в общем зачете, переставал быть лидером мировых лыж?
У Большунова и Ардашева равное количество побед на Кубке России в этом сезоне — по 7. Вот только особую цену имеет главный старт, коим для наших лыжников был чемпионат страны в Южно-Сахалинске в конце февраля — начале марта. Из личных гонок Сергей на нем выиграл скиатлон, а Александр забрал победы в разделке, спринте и марафоне. Таким образом, Большунов сейчас на две золотых медали впереди. Ардашев догнать уже не сможет, так как в календаре остался только марафон в Мончегорске. Вторым важным турниром был финал Кубка России, в котором, как уже было сказано, Сан Саныч сделал пять из шести, а вот Сергей побед не снискал.
Большунов не всегда гладко входил в соревновательный ритм, еще выступая на Кубке мира. Однако умение собираться на главные старты делало его лидером. Как это, например, было четыре года назад. На Кубке мира он выиграл только одну гонку. Первым в общем зачете без проблем стал Клебо (в этом также ему помогло отстранение россиян от последних этапов КМ). Но чувствовал ли себя Йоханнес сильнейшим в тот сезон, когда завоевал две золотых медали Олимпиады в спринтах, а у Александра было три титула в дистанционных гонках и эстафете?
Поэтому Большунов остается лидером наших лыжных гонок. Это лидерство сейчас не такое безусловное, как два года назад, и с ним можно спорить. Неизвестно, было бы оно, проведи Коростелев всю зиму в России. Также непонятно, смог бы Александр взять больше медалей, чем Савелий в Европе. Полноценно ответить на вопрос о сильнейшем в стране можно будет, если всех троих в следующем сезоне допустят до международных соревнований. Но то, что у нас сейчас есть такая мощная русская тройка, — само по себе очень круто.
Михаил Кузнецов