Хорошилов станет тренером сборной России по горным лыжам

Хорошилову 42 года, на его счету победа на этапе Кубка мира в слаломе, одержанная в январе 2015 года в австрийском Шладминге. Он также девять раз становился призером этапов Кубка мира. В 2017 году он стал пятым на чемпионате мира, что является лучшим результатом среди россиян.