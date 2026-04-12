Хорошилов станет тренером сборной России по горным лыжам

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Участник пяти Олимпийских игр горнолыжник Александр Хорошилов станет тренером мужской сборной России. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.
11 апреля ТАСС сообщал, что Хорошилов провел последний старт в карьере спортсмена.
«Конечно, он внес огромный вклад в развитие нашего спорта в России. Своими результатами он привлекал внимание болельщиков. Он был спортсменом высочайшего уровня, составлял конкуренцию мировым лидерам», — сказал Мельников.
«Ему предложили стать тренером мужских команд России, и он согласился. Сейчас нужно пройти все необходимые процедуры по оформлению его в новой должности. Тренерский совет проголосовал и одобрил его кандидатуру, так что он будет работать с нами и передавать свой опыт другим», — добавил собеседник агентства.
Хорошилову 42 года, на его счету победа на этапе Кубка мира в слаломе, одержанная в январе 2015 года в австрийском Шладминге. Он также девять раз становился призером этапов Кубка мира. В 2017 году он стал пятым на чемпионате мира, что является лучшим результатом среди россиян.